Много работы или неприятные встречи: гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака 

У Весов будет много работы, им весь день придется провести в расчетах. Раки встретятся с людьми из прошлого, и это не принесет им положительных эмоций.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Не рвитесь вперед, потому что сейчас вам нужно довольствоваться ролью нейтрального наблюдателя и даже спрятаться за спинами других. Ведь нужно будет завершить какие-то важные работы, а поспешность и лишняя публичность сегодня будут мешать.

Телец

Будьте ныне активными и решительными, идите напролом, завоевывайте новые высоты. Можете даже решиться на не совсем популярные методы, впрочем, не злоупотребляйте, просто действуйте смело, осознавая, что именно вы сейчас показываете пример многим людям.

Видео дня

Близнецы

День будет продуктивным и творческим. Сможете успеть сделать немало, даже в каких-то скучных занятиях будете применить творческий подход, вдохновляться и вдохновлять на подвиги своих коллег и соратников.

Рак

Контакты с людьми из прошлого принесут не очень приятные воспоминания. Возможно, это будут ваши бывшие коллеги или родственники, с которыми у вас были достаточно напряженные отношения. И через некоторое время они не изменились. И отношения, и люди остались проблемными.

Лев

Найдите сегодня то, что вам облегчит работу, например, новые технологии, приборы, средства, которые бы помогали быстро и легко достигать результатов. Или же найдите людей, которые за приемлемую сумму или определенные договоренности сделали бы все за вас.

Дева

Приходится брать на себя дополнительные обязательства. И это вам значительно улучшит имидж, в частности в глазах вашего руководства. Но не соглашайтесь делать все на постоянной основе и без повышения оплаты труда. Поэтому перейдите в демонстрационный режим и покажите, что вы это можете.

Весы

Работайте сегодня с цифрами, составляйте сметы, бизнес-планы, бюджеты, рассчитывайте финансовые риски, количество необходимых инвестиций и подсчитывайте вероятные доходы. Или хотя бы заведите блокнот, где будете фиксировать свои расходы и доходы.

Скорпион

День, когда нужно работать не с утра до ночи, а головой. Проявляйте сегодня большее количество креатива, применяйте новые подходы, которые могут стать для вас настоящим открытием и прорывом в работе.

Стрелец

Желания этого дня будут настолько разносторонними, что вас будет буквально разрывать в клочья. Потому что захочется и важный этап работы завершить, и с друзьями и коллегами встретиться, и воспользоваться возможностью посетить какие-то интересные публичные мероприятия.

Козерог

Ускоряйтесь, потому что обстоятельства требуют долго не раздумывать, а действовать очень быстро. Темп жизни очень меняется, и трудно будет тому, кто не приспособится к этим безумным скоростям и мгновенным поворотам.

Водолей

Энергетический уровень у вас будет удивительно высоким, в руках все горит. Не успеваете вы справиться с одним делом, как тут же беретесь за новое, где достигаете блестящих результатов и в очень сжатые сроки.

Рыбы

Растет убеждение в том, что вы и то, что вы делаете, очень важны для этого мира, ведь вы получаете отзывы на вашу деятельность, вас будут хвалить и восхищаться, поэтому продолжайте в том же духе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.