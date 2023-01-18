Много работы или неожиданные 'бонусы': гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Близнецы будут много работать, это позволит достичь желаемой цели. Раки могут рассчитывать на денежные "бонусы".

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 16 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ускоряйте все свои дела, старайтесь в первой половине дня выполнить все запланированное по работе, чтобы после обеда посвятить время решению частных вопросов, например назначить свидание или собраться всей семьей.

Телец

Появляется непреодолимое желание потратить на себя немного денег, насладиться какими-то излишествами или потратиться на уход или какие-то элементы роскоши. Впрочем, средств сегодня будет не очень много, и вы можете ограничиться только скромными желаниями.

Близнецы

Посвятите полностью этот день работе, не отвлекаясь на какие-нибудь другие дела, как бы вас ни сбивали с верного пути друзья и коллеги. Ведь у вас сегодня есть определенная цель, и пока вы ее не добьетесь, не стоит даже думать о чем-то другом.

Рак

Получите дополнительные деньги, возможно, удастся что-нибудь продать или получить долг или средства за ранее проделанную работу. Впрочем, именно сегодня вы проделаете немалую подготовительную работу в направлении стабильных финансовых поступлений и в дальнейшем.

Лев

Сегодня непросто будет общаться, поскольку не будет понимания, причем с обеих сторон. Вы будто не слышите друг друга, неправильно трактуете слова или стремления. Словом, это не самый лучший день для переговоров.

Дева

У вас будет необходимость создать команду, которая действовала бы как единый организм, поэтому придется находить именно те слова и аргументы, которые бы убедили людей присоединиться к вам и работать ради одной цели.

Весы

Хватит уже жить старыми представлениями, нарисуйте себе новые горизонты, запланируйте подвиги и цели, к которым вы захотите двигаться. В конце концов пора уже что-то изменить в своей деятельности, если вас не устраивает ни процесс, ни результат.

Скорпион

Сегодня чрезвычайно важно будет общение с родными. Кроме того, что у вас будет возможность поговорить с родственниками, особенно с тем, кого давно не видели, вы еще можете помочь семье.

Стрелец

Сил сегодня хватит только на спокойное созерцание окружающего мира, поэтому не стоит назначать важные дела и встречи. Лучше медленно разобрать накопившиеся дела и позволить себе какие-то удовольствия.

Козерог

Найдутся причины для праздника, и вы с удовольствием будете отмечать какие-нибудь памятные события, общенациональные или частные. Кто-то будет праздновать производственные достижения, кто-то день рождения, а кто-то годовщину свадьбы или новоселье.

Водолей

На первый план выходят финансовые вопросы, вы пытаетесь верно распределить средства, платите по счетам, возвращаете долги и анализируете свои просчеты, может оказаться, что вы не все учли и имеете немалую дыру в бюджете.

Рыбы

Вы уже немного устали, хоть сейчас только середина недели, но интенсивность работы, эмоциональное напряжение и куча впечатлений, которые вы уже получили, настолько истощили, что вам нужна передышка. Собственно, вы себе и выходной можете устроить.

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