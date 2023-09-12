Мистический и благоприятный период: что принесет каждому знаку молодая Луна
В сентябре этого года новая Луна родится 15 числа в 4:40 по киевскому времени в знаке Девы. Это побуждает посвятить ее следующий цикл приземленным и рутинным занятиям – здоровью, организации быта и пространства, составлению графиков. Несколько усложнить задачу может управляющий Девы Меркурий, который как раз находится в ретрограде. Однако это может оказать неожиданно положительное влияние, вернув вас к исполнению запланированного.
Астрологи проанализировали, каким образом будущее новолуние повлияет на каждый из знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы увидеть свой прогноз.
Овен
Молодая Луна не просто предложит вам начать все сначала в повседневной жизни, но и откроет новые возможности, которые могут привести к неожиданным прорывам. В профессиональной сфере используйте эту возможность, чтобы привести себя в порядок как морально, так и физически. Позаботьтесь, чтобы стабильность, комфорт, финансы и ощущение безопасности усиливались в вашей жизни. Работайте над увеличением своей производительности, не упуская из виду чувственные удовольствия.
Телец
Сейчас вы способны расширить свои границы и привнести в жизнь большее вдохновение. Новолуние принесет вам плодотворность в любом труде и новые начинания в персональных хобби. Также вы можете ожидать страсти и романтики в личной жизни. Вы почувствуете себя более практичным и внимательным к деталям человеком, и этот новый подход может принести ряд неожиданных результатов. Подумайте, как можно улучшить свою репрезентацию перед другими.
Близнецы
Чувствуете желание навести порядок в своем скромном жилище? Новолуние призовет вас к очищению и организации и даст энергию для наведения порядка. Обязательно воспользуйтесь ею. Это также поможет вам наладить отношения в семье. Упрощайте и оптимизируйте все процессы, уделяйте больше внимания общению. В вашей жизни начинается новый этап и ситуация должна измениться для вас к лучшему.
Рак
Вы можете чувствовать себя в психологической ловушке. Молодая Луна освободит вас. Вы сможете организовать и упростить общение с ближайшим окружением, а также освободить личное пространство от лишнего и избавиться от сложных схем. Вы получите способность эффективно овладевать новыми навыками, а еще выстроить видение будущего. Никогда не говорите "никогда". Обычные на первый взгляд идея или сотрудничество могут принести неожиданный прорыв.
Лев
Составьте себе бюджет и подумайте о долгосрочной перспективе. Новолуние в Деве подталкивает вас к работе над комфортом и финансами в своей жизни. Ищите способы улучшить свое материальное положение и укрепить чувство безопасности. Но не забывайте о спонтанности и эффекте неожиданности. Принимайтесь за новые дела в следующем лунном цикле с энтузиазмом – результаты будут неожиданно плодотворными.
Дева
Вам есть на что надеяться во время этого новолуния. Сейчас в вашем знаке соединились Солнце и Луна, так что не просто стройте планы – загадывайте желания. Это может быть что угодно – нечто материальное, духовное или психологическое. Вселенная на вашей стороне. Вам дарован чистый лист и новое начало. Не стесняйтесь идти на обдуманный риск. Ломайте свою устаревшую систему убеждений – нетрадиционный подход может пойти вам на пользу.
Весы
Наслаждайтесь тишиной в момент обновления Луны. Используйте это время, чтобы проверить себя и задать себе несколько личных целей. Теперь вы можете создавать успешные союзы и устанавливать полезные связи. Присмотритесь к людям вокруг – самое время вам расширить свой круг общения. Также хорошо позаботьтесь о своих духовном благополучии и психическом равновесии.
Скорпион
Подумайте о своих долгосрочных целях и о том, что вдохновило вас пойти по этому пути. Сейчас подходящий момент, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги на профессиональном пути. Возможно, вы ищете вдохновения и сотрудничества. Во всяком случае, вы сейчас настроены на создание успешного плана действий и на улучшение текущей жизненной стратегии. Не бойтесь идти на эксперименты и перебирать все доступные вам варианты.
Стрелец
Новый цикл Луны вам следует посвятить рабочим вопросам и тому наследию, которое вы планируете оставить после себя. Подумайте, чего вы хотите в профессиональной жизни? Сейчас у вас есть возможность переоценить свои цели и карьерную стратегию, а также найти человека, который поможет вам добиться желаемого. Вы можете совершить несколько неожиданных открытий и максимизировать свою производительность. Так что не сидите, сложа руки – действуйте.
Козерог
Вам следует в новом цикле начать исследование своей жизни и мира вокруг вас. Подумайте, есть ли у вас досрочные цели и план продвижения вперед. Сейчас ваши убеждения стали достаточно шаткими. Избавляйтесь от тех, которые больше не служат вам, пересматривайте все тщательно и придирчиво. Вселенная склоняет вас к риску. Попытайтесь заняться чем-то новым, на что вы раньше никогда не решались. Если не готовы к совершенно новым проектам, подумайте об изменении эстетики и способах самовыражения. Не бойтесь идти по нестандартному пути.
Водолей
Все сферы, где вы сотрудничаете с другими людьми и используете общие ресурсы, должны попасть под особое внимание. Потратьте время, чтобы проанализировать динамику в ваших отношениях – от профессиональных до интимных. Определите моменты, где вам не хватает ощущения безопасности, и исправьте их. В скором времени в вашей личной жизни может произойти нечто выдающееся.
Рыбы
Присмотритесь к основе ваших личных связей. Подумайте, что вы можете улучшить в своих текущих отношениях, как выровнять баланс того, что вы отдаете и получаете вместо этого. Вы можете получить неожиданное понимание того, как должен функционировать самый важный для вас сейчас союз. Приготовьтесь получить больше информации о людях из вашего непосредственного окружения и не бойтесь менять привычные схемы общения.
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