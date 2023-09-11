Конфликт или новые знания: гороскоп Таро для всех знаков на неделю

Карта недели – это Пятерка мечей, которая описывает общую энергию этого периода, несмотря на то, что каждый знак зодиака имеет свою карту. Это означает, что правда выплывет наружу, и вы будете готовы к этому.

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Возможно, вы вступите в конфликт из-за того, что кто-то может подвергнуть сомнению ваши навыки и это создаст препятствия на пути. Астрологи составили гороскоп, который поможет со всем справиться.

Овен

Ваша карта на этой неделе – это Волшебник. У вас есть все необходимое, чтобы показать свой потенциал и получить желаемое. Вы получите мощный источник внутренней энергии, что поможет вам найти новую работу, завязать романтические отношения или улучшить финансовое состояние. Не бойтесь выходить из своей зоны комфорта.

Телец

Двойка пентаклей символизирует достижение гармонии с противоположными силами. То есть вы сможете наладить баланс между тяжелыми рабочими буднями и личной жизнью или наоборот. Признайте, на что вы хотите тратить свое время и энергию и найдете решение, как расставить все по своим местам.

Близнецы

Рыцарь кубков – это карта покоя, романтики, открытости и новых путей. Возможно, вы получите какое-нибудь приглашение или предложение, которых так давно ждали. Будьте открыты к новым возможностям и воспользуйтесь ими, но будьте осторожны, принимая важные решения.

Рак

Отдыхайте, восстанавливайтесь и думайте о своей жизни. Карта Четверка мечей показывает, что вам нужно отдохнуть и наполниться новыми силами. Возможно, вы недавно столкнулись с проблемами, связанными с деньгами, потеряли работу или разорвали отношения. Это забрало у вас много энергии, поэтому вы эмоционально и физически истощены. Дайте себе время восстановиться.

Лев

Пятерка кубков указывает на то, что вы позволяли себе быть в состоянии жалости и разочарования долгое время. Хотя боль, которую вы чувствуете сильна, но от нее следует избавляться. Не сосредотачивайтесь на своих неудачах и ошибках, потому что так, вы не сможете двигаться вперед. Надежда еще есть и на этой неделе важно найти место для нее.

Дева

На этой неделе вы можете столкнуться с важным решением. Карта Влюбленных означает, что вам необходимо пересмотреть свои потребности и ценности, прежде чем двигаться дальше или принимать важные решения. Не позволяйте чувствам страха и вины мешать вам добиваться своих целей.

Весы

Четыре жезла означают, что вы прилагаете большие усилия для достижения своих целей. Хотя у вас есть силы продолжать двигаться вперед, но пора остановиться и дать себе время немного отдохнуть, чтобы не истощить организм. Отметьте свой успех с другими. Насладитесь плодами своего труда.

Скорпион

Возможно, на этой неделе вы почувствуете необходимость делать больше ради других. Шестерка пентаклей – это карта щедрости, милосердия и вознаграждения. У вас могут одолжить деньги близкие друзья. Однако это также может быть время, когда вы щедры духом, помогаете кому-то двигаться, даете совет или предлагаете крайне необходимую поддержку близкому человеку, переживающему трудные времена.

Стрелец

Четверка пентаклей хочет, чтобы на этой неделе вы сосредоточились на своих финансах. Возможно, вы слишком экономите, чтобы насобирать деньги или наоборот, тратите все, не задумываясь о последствиях. Не разрешайте своим эмоциям управлять вами. Пересмотрите потребности и ценностях, чтобы не навредить себе.

Козерог

Тройка пентаклей означает, что вы на верном пути. Если вы сейчас работаете над каким-то проектом или задумали изучать что-то новое, то это правильный выбор. У вас есть все навыки и способности воплотить желаемое в жизнь. Не бойтесь обращаться за помощью к другим, потому что работа в команде может привести вас дальше, чем вы ожидали.

Водолей

Двойка мечей указывает на то, что в это время вы можете ощущать нерешительность и неуверенность. На этой неделе вам стоит задуматься над ситуацией, которую вы постоянно избегаете. Она не исчезнет, поэтому лучше сейчас ее решить. Бездействие часто может привести к серьезным проблемам.

Рыбы

Звезда – это карта, символизирующая желания, надежду и характер. На этой неделе Вселенная поможет вам решить все проблемы и справиться с трудностями. Сейчас время избавиться от старой версии себя, которая боялась двигаться вперед и изучать что-то новое. Выйдите из своей зоны комфорта и насладитесь жизнью.

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