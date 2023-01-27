Марс изменит жизнь: гороскоп для всех знаков зодиака в месяц

Февраль во многих отношениях может показаться настоящим началом 2023 года, поскольку это первое полнолуние, в котором Марс, планета действия, и Меркурий, планета общения, будут двигаться вперед и функционировать по полной. Это идеальный месяц, чтобы дать волю своему воображению и прислушиваться к интуиции.

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Солнце будет двигаться через знак Водолея до 18 февраля и будет находиться в Рыбах до 20 марта. Астрологи говорят, что динамическую атмосферу усилит переход Венеры в кардинальный огненный знак Овна.

Овен

Следует прислушиваться к интуиции – новые идеи могут вдохновить на долгосрочные цели.

Венера будет двигаться через ваш знак с 20 февраля по 16 марта, в этот период вам захочется любви и ярких впечатлений. Ожидайте прилив оптимизма и удачи. В общем февраль – очень удачный месяц для Овнов.

Телец

Транзиты последние несколько месяцев побуждали вас к размышлению. Теперь пришло время действий. Вы проанализировали то, как следует добиваться целей, связанных с доходом, поэтому в феврале звезды советуют расширить свои горизонты и начинать воплощать мечты.

Хотя сезон Водолея сосредотачивает ваше внимание на профессиональных устремлениях, вам нужно будет позаботиться о своем здоровье и самочувствии. В личной жизни вы можете ощутить прорыв или внезапную перемену, что приведет к неожиданным выводам.

Близнецы

Ретроградный Меркурий всегда влияет на вас сильнее, чем на другие знаки. К счастью, пора вздохнуть с облегчением, в этом месяце вы наконец-то получите возможность отдохнуть.

В новолуние 5 февраля вы можете чувствовать себя чрезвычайно перегруженными. Вам следует просмотреть список важных дел и найти время для себя.

В конце месяца у вас появится желание изучить новые возможности для обучения. Коллеги и родные вас поддержат.

Рак

5 февраля вы интуитивно поймете, что пора решить текущую проблему, связанную с вашими активами или прибылью. Возможно, просмотреть вакансии, сказать "да" новому источнику дохода.

Будьте открыты для встреч, знакомств, разговоров и переговоров. В конце месяца звезды рекомендуют выйти из зоны комфорта.

Вы произведете на окружающих незабываемое впечатление, достойное аплодисментов.

Лев

Вполне возможно, что в течение последних нескольких недель или даже месяцев вы слишком беспокоились о романтических проблемах. Вы часто откладывали свои желания на второй план, чтобы удовлетворить потребности других.

В феврале следует быть честным со своим партнером и прямо говорить ему о своих желаниях и недовольствах.

Приблизительно 20 февраля молодая Луна знаменует начало новой главы в вашей жизни. А с 20 февраля по 16 марта Венера принесет новые отношения одиноким Львам.

Дева

Девам пора стать суперорганизованными и начать выполнять свои планы на 2023 год. В феврале вы можете ощутить подлинное вдохновение для творческих начинаний.

Приблизительно 5 февраля вырастет потребность отдохнуть и восстановить силы. Следует взять тайм-аут от суеты и позаботиться о здоровье. С 11 февраля по 2 марта Меркурий сделает вас энергичными и уверенными.

Весы

Весам следует изменить привычный распорядок. Февраль – пора заняться делами, которые помогут почувствовать прилив энергии. Было бы хорошо положиться на друзей и коллег, поделиться с ними своими победами и трудностями. Это может укрепить ваше эмоциональное благополучие и дружеские связи.

Если вы одиноки, то с 11 февраля по 2 марта есть все шансы встретить особенного человека. В конце месяца звезды рекомендуют заняться физическими нагрузками и перейти на здоровое питание.

Скорпион

Последние несколько недель вы чувствовали себя немного запутанными, но, наконец, вы восстановили силы и переориентировались. Февраль – идеальный месяц для общения с друзьями и самыми близкими людьми.

С 11 февраля по 2 марта вы сможете с большей готовностью решать домашние дела вместе с любимыми. Старайтесь быть более участливыми и понимающими. Звезды предупреждают о риске разочарований. Поэтому лучше снять розовые очки и пересмотреть отношения с прагматичной точки зрения.

Стрелец

С ретроградным Меркурием в вашей денежной зоне и ретроградным Марсом в вашем секторе партнерства в прошлом месяце вы, возможно, испытывали депрессивное разочарование.

В феврале следует рискнуть на пути, который кажется смелым и необычным. Это может быть незапланированная поездка, собеседование на работе вашей мечты или свидание с тем, кто давно вам нравится.

Приблизительно 20 февраля вам придется решать сложный жизненный вопрос.

Козерог

У трудолюбивых Козерогов месяц окажется не таким продуктивным, как они прогнозировали.

Февраль даст вам четкую взлетную полосу для реализации ваших мечтаний. Вас также ожидают достаточно эмоциональные изменения в личной жизни.

А с 20 февраля вам захочется тепла, уюта и комфорта. Вы станете настоящим домоседом. Для улучшения настроения следует заняться любимым делом и не требовать от себя слишком многого.

Водолей

Для вас февраль пройдет под лозунгом прогресса, энергичности и новых открытий. Полная Луна усилит сосредоточенность на личной жизни и проблемах с партнером.

Старайтесь избегать ссор, попытайтесь прийти к пониманию и компромиссам.

На самом деле, поскольку Луна совпадает с Ураном, планетой внезапных перемен, желание быть более гибким может фактически привести к счастливым моментам.

Вам следует подумать о том, как вы можете превратить новые идеи в инвестиции в будущее.

Рыбы

По крайней мере, в течение первых двух недель февраля вы будете чувствовать себя вялыми и сонными. Но обратите внимание на любые яркие идеи и желания, какими бы странными они ни казались. Вполне возможно, что они приведут к новым увлекательным стремлениям.

В начале этого месяца ваше самочувствие также будет ключевой проблемой, учитывая, что полнолуние 5 февраля попадает в вашу зону здоровья. Звезды советуют навестить врача, сделать комплексные анализы.

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