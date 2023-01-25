Три знака зодиака ждут тяжелые дни: гороскоп на 26-29 января

В астрологии сейчас наблюдается начало нового сезона. Ретроградный Меркурий кончился и выходит из полутени, родилась новая Луна и всем знакам следует готовиться к переменам. Впрочем, для трех они могут оказаться не очень положительными.

Видео дня

Астрологи рассказали об этих трех знаках. Кому следует готовиться к неприятностям уже на этой неделе, читайте в их прогнозе.

Телец

В сфере финансов у вас властвует полный хаос, к тому же может исчезнуть чувство безопасности. Звезды призывают вас проявить стойкость в этот сложный период. Не стесняйтесь обращаться за поддержкой близких и друзей. В отношениях с любимыми вы тоже можете ощутить определенное напряжение. Снимайте его с помощью искусства. Подойдет что угодно – от прослушивания музыки до самостоятельного рисования.

Весы

Вы можете ощущать нехватку мотивации и разочарования после недавних неудач. Что ж, постарайтесь на этой неделе найти минутку, чтобы собраться с мыслями. Будьте снисходительны к себе. Если вам понадобится целый день на приведение себя в порядок, найдите этот день. Ибо никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Помните, что уязвимость – это суперсила, главное уметь ею пользоваться.

Стрелец

Если вы испытываете печаль и нехватку энергии, то это из-за периода большой чувствительности к своим и чужим эмоциям – даже скрытым. Постарайтесь отсеять потоки, которые вас не касаются, и найдите для себя источник душевного ресурса, чтобы уберечься от выгорания. Будьте откровенны со своими близкими и они сами предложат вам поддержку.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю до 29 января для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.