Май принесет большую беду трем знакам зодиака: их будут преследовать несчастья

Май 2022 года окажется чрезвычайно трудным для трех уроженцев зодиакального круга. Их будут буквально преследовать неприятности во всех сферах жизни.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, представителям данных знаков нужно набраться терпения, поскольку о спокойной жизни придется забыть.

Близнецы

Уроженцы этого знака могут попасть в большие неприятности из-за сказанных слов – мелкий конфликт может обернуться грандиозным скандалом, как в личной жизни, так и на работе. Особенно опасный период с 12 по 19 мая, когда Близнецы будут под влиянием "дуэта" Марса и Нептуна в Рыбах.

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Рожденные под этим знаком могут испытывать трудности на работе: решения, принятые до 14 мая, могут вызвать неприятности в будущем, вплоть до потери должности. Близнецам нужно быть очень бдительными, чтобы снизить риск ошибок. В личной жизни тоже будут проблемы, что может спровоцировать разрыв отношений.

Стрелец

Стрельцам будет очень трудно в мае, они поймут, что ими манипулируют. Влияние Марса и Нептуна заставит уроженцев знака почувствовать себя несчастными, они могут даже впасть в депрессию. В этот период им очень нужна поддержка близких и родных.

Май принесет Стрельцам большие проблемы на работе, "черная" полоса будет длиться до 24 мая. Разговоры с руководством станут настоящим испытанием, есть риск конфликтов. Кроме того, могут возникнуть проблемы с финансами, представители данного знака могут потерять крупную сумму денег.

Рыбы

На Рыб в мае буквально будут сыпаться неприятности – одна проблема будет сменяться другой. Уроженцы знака могут опустить руки и впасть в депрессию, но это только ухудшит ситуацию. В личной жизни Рыб могут возникнуть большие проблемы: конфликты, которые произойдут до 25 мая, могут привести к расставанию пары.

Уроженцам знака астрологи советуют не принимать никаких важных решений до конца мая. Даже если в личной жизни все идет не так, лучше просто взять паузу, переосмыслить произошедшее и только потом предпринимать какие-то шаги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.