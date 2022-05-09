Май принесет большие потрясения четырем знакам зодиака: их жизнь перевернется

Май 2022 года станет трудным периодом для четырех знаков зодиака – звезды сулят им большие потрясения, с которыми справиться будет непросто. Они могут чувствовать эмоциональную подавленность, стресс и даже впасть в депрессию.

По словам астрологов, на Стрельцов, Львов, Близнецов и Козерогов окажет сильное влияние ретроградный Плутон. Им нужно быть очень внимательными и беречься, чтобы не попасть в беду.

Стрелец

Уроженцев этого знака ждут неприятности, которые затронут не только их, но и родных и близких. Стрельцы будут чувствовать за собой вину за сделанные поступки и волноваться за свое будущее. Им придется делать трудный выбор – прислушаться или к своему сердцу, или к разуму. Их ждут потрясения в личной жизни и на работе. Возможны конфликты с коллегами, которые подорвут репутацию и могут заставить задуматься о смене сферы деятельности.

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Лев

Неприятности будут преследовать Львов одна за одной – в личной жизни намечаются большие проблемы. Конфликты, которые были ранее, разгорятся с новой силой и могут привести в конечном итоге к расставанию. Если Львы не проявят терпение и не научатся искать компромиссы, расставание будет неизбежным. Они будут чувствовать себя несчастными.

Близнецы

Ретроградный Плутон принесет множество изменений в жизнь Близнецов. Они столкнутся с трудным вызовом, что заставит их в корне пересмотреть планы на жизнь. Обстоятельства могут сложиться так, что уроженцам знака придется сменить работу или место жительства. Им нужно быть осторожными и избегать конфликтов: одно неверно сказано слово может иметь очень негативные последствия в будущем.

Козерог

Козероги в мае будут чувствовать беспокойство и стресс, они могут впасть в депрессию, ведь будет казаться, что все в жизни идет не так. В отношениях со второй половинкой возникнет ряд недоразумений, которые могут привести к разрыву. Козероги потеряют доверие к людям, что повлияет и на их работу. Если уроженцы знака не пересмотрят свои взгляды, могут потерять должность.

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