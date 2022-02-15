Магнитная буря накроет Украину 23 февраля: как уберечь здоровье

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В среду, 23 февраля, согласно прогнозу астрономов, ожидается очередная магнитная буря. При этом магнитосфера Земли будет нестабильной также 22 и 24 февраля.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря достигнет уровня G1 (слабая буря). А 4 марта ученые прогнозируют еще один магнитный шторм такой же силы.

Как известно, даже незначительное возмущение магнитного поля планеты может сказаться на состоянии здоровья и приводить к сбоям в работе систем навигации, а также влиять на пути миграции птиц и животных.

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Особенно остро влияние магнитных бурь ощущают на себе метеозависимые, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

В периоды возмущения магнитосферы возможны ухудшения самочувствия, головная боль, скачки артериального давления, упадок сил и перепады настроения.

Чтобы уменьшить вред для здоровья, врачи рекомендуют сбалансированное питание, полноценный сон, отказ от кофе, алкоголя и курения в дни повышенного риска.

Также желательно выпивать суточную норму воды, больше гулять на свежем воздухе и принимать контрастный душ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дал советы украинцам относительно того, как пережить магнитную бурю. Огромное значение имеет режим отдыха и сна, физической активности и питания.