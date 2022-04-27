'Магическое' затмение 30 апреля перевернет жизнь трех знаков зодиака: их ждет большая удача

Солнечное затмение, которое состоится 30 апреля 2022 года, называют "магическим", поскольку оно знаменует открытие коридора затмений. Считается, что в этот период можно кардинально изменить жизнь, но повезет не всем.

По словам астрологов, настоящую удачу испытают только три знака зодиака. Судьба подарит им уникальный шанс достичь желаемого успеха.

Телец

Уроженцев этого знака ждет финансовая удача, они смогут получить крупную сумму денег и решить финансовые вопросы, которые беспокоили их длительное время. Интуиция будет подсказывать Тельцам правильный путь, поэтому они могут рисковать. Звезды прочат рожденным под этим знаком щедрые подарки, большие перспективы в карьере и счастье в любви.

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Стрелец

Стрельцы, которые всегда ищут приключений, получат выгодное предложение, которое может в корне изменить их жизнь. Финансовое положение уроженцев знака заметно изменится, они смогут отложить крупную сумму денег. Стрельцы будут полны энергии и заведут полезные знакомства. Также в их окружении появятся люди, которые укажут им, куда двигаться дальше.

Козерог

Уроженцам этого знака солнечное затмение подарит шанс начать жизнь с нуля – они поймут, чем бы хотели заниматься на самом деле. Козерогов ждет важная новость по работе – им могут предложить смену сферы деятельности, и стоит рискнуть. Звезды прочат уроженцам знака финансовый успех и благополучие в личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.