"Магическая" дата 20.02.2022: что нужно сделать, чтобы привлечь счастье и удачу

Воскресенье, 20 февраля 2022 года, – очередная "магическая" дата февраля. Она содержит пять "двоек", которые является символом гармонии, любви, мужского и женского начала.

Поэтому в нумерологии считается, что такие даты предоставляют уникальный шанс для привлечения в жизнь позитива. О том, как это сделать 20.02.2022, рассказывает OBOZREVATEL.

Дата 20.02.2022 состоит из двух нулей и пяти двоек. "0" символизирует полное небытие, однако способен усиливать значение соседнего числа. "2" – это женственность, утонченность, артистичность, мужское и женское начало.

Поскольку "магическая" дата начинается с числа "2", день будет наполнен энергетикой созидания, создания отношений, развития интуиции, внутренней силы и восстановления гармонии.

Видео дня

День 20 февраля рекомендуется проявлять лучшие качества характера – доброту, терпение, великодушие, романтизм и чувство прекрасного.

Благоприятны признания в любви, предложения руки и сердца, открытие выставок, запуск премьер, заключение договоров. Также желательно попросить прощения у людей, которых чем-то обидели.

В "магическую" дату 20.02.2022 следует избегать любых негативных мыслей и эмоций. Нельзя грустить, ругаться с окружающими, завидовать и желать кому-либо зла – это может оказать разрушающее воздействие.

Ранее OBOZREVATEL писал о зеркальной дате 22.02.2022. Она считается самым энергетически сильным днем года.