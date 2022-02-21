Зеркальная дата 22.02.2022: в чем особенность "сильнейшего" дня года и как загадать желание

Дата 22.02.2022 является единственной зеркальной в этом году. Ее также называют "днем шести двоек".

Считается, что любая зеркальная дата, или, как их еще называют, палиндром, предоставляет особенные возможности и является благоприятной для различных начинаний. OBOZREVATEL рассказывает, как не упустить свой шанс 22 февраля и загадать заветное желание.

22 февраля 2022-го называют самой энергетически сильной датой всего года. Кроме того, что эта дата читается одинаково в обе стороны и содержит шесть двоек, она приходится на 22-й лунный день и на вторник – второй день недели.

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В нумерологии число 2 олицетворяет гармонию, любовь, дружбу, дипломатию и "золотую середину". Поэтому день 22.02.2022 полезно провести в окружении близких, попытаться восстановить отношения после ссоры и найти новых друзей. Вселенная будет способствовать планам при условии, если замыслы добрые и чистые.

Зеркальные даты считаются благоприятным временем для начала новых отношений, совместной жизни, свадьбы, предложения руки и сердца, бизнеса и планирования на будущее.

22.02.2022 полезно заняться работой над собой, медитацией, а также сделать что-то приятное для себя: например, сходить в кино или в салон красоты. Этот день важно провести в гармонии с собой и окружающими, в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания.

В зеркальную дату астрологи и эзотерики категорически не рекомендуют грустить, повышать голос, конфликтовать, завидовать, ревновать и желать зла кому-либо – любые негативные мысли, слова и эмоции могут оказать разрушающее воздействие.

Зеркальная дата 22.02.2022 благоприятна для того, чтобы составить карту желаний месяц или на целый год. Загадывая желание, рекомендуется думать о нем так, будто оно уже сбылось, и использовать при этом формулировку в настоящем времени.

Также желательно при этом быть предельно конкретным и определить точный срок для исполнения мечты. Идеальное время для ритуала – 22:22.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о других "магических" датах февраля. В этом месяце их будет сразу несколько, в связи с чем его считают особенным.