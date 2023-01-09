Любовные драмы или романтические свидания: каким знакам зодиака скоро повезет в любви

Неделя с 9 по 15 января будет для нескольких знаков зодиака насыщенной в любовной сфере. Их ждут романтические свидания и выбор между прошлыми и нынешними отношениями.

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По словам астрологов, Стрельцам и Скорпионам следует больше времени проводить с любимыми, а Овну придется посмотреть на свои отношения с другой стороны.

Овен

Ядовитая энергия в ваших нынешних отношениях может быть рассеяна, если вы сделаете шаг назад и посмотрите на картину в целом. Вполне возможно, что вы не можете вырваться из облака негатива и вместо этого зациклены на том, чтобы упускать из виду положительные аспекты вашего нынешнего романа.

Найдите в себе силы справиться с ситуацией. Чтобы сделать свою романтическую жизнь приоритетом, вам придется мыслить нестандартно.

Телец

Ваши отношения выиграют от устранения барьеров, но вам следует избегать излишней поспешности в этом процессе. В течение этой недели вы и ваша вторая половинка ощутите углубление вашей связи.

Хотя вы не должны позволять своим чувствам взять над вами верх, вы также не должны исключать возможность того, что этот человек может быть для вас единственным в долгосрочной перспективе.

Близнецы

У вас может возникнуть ощущение, что романтика окружает вас повсюду, независимо от того, одиноки вы или состоите в серьезных отношениях. Если вы дадите себе некоторое пространство для размышлений и время для действий, вы сможете сформулировать свои чувства таким образом, чтобы показать больше внимания и понимания.

Будет весело попробовать удивить вторую половинку. Это не останется незамеченным и будет оценено по достоинству!

Рак

Вполне возможно, что события этой недели будут гораздо более драматичными, чем обычно. Из-за этого постарайтесь сохранять самообладание и не реагировать слишком резко.

Если ваша нынешняя вторая половинка всегда придирается к отношениям, несмотря на ваши опасения, воздержитесь от критики, пока вы не выслушаете их. Признайте свои ошибки и отложите дальнейший разговор на потом.

Лев

Поддержание здоровых отношений требует, чтобы оба партнера практиковали самоконтроль и посвятили себя партнерству. Будьте сосредоточены на поставленной задаче. Не анализируйте каждый нюанс ваших отношений больше, чем это необходимо.

На этой неделе лучшее лекарство — немного самоанализа. Каждый день думайте о том, как вы и ваш партнер можете улучшить жизнь друг друга и ваши отношения.

Дева

На этой неделе вам нужно найти способ избавиться от рутины, которая мешает вам быть по-настоящему честным в ваших нынешних отношениях. Ваш прогресс может быть остановлен неуверенностью, вызывая у вас еще большее желание уйти в себя.

Быть смелым, даже если вам отказали, предпочтительнее, чем никогда не пытаться. Так что будьте сильными и выражайте все, что хотите, без страха.

Весы

Настал момент, когда вы должны покинуть свое безопасное убежище и посвятить себя тем отношениям, которые у вас уже есть. Возможно, вы самодовольно полагали, что все в порядке, когда на самом деле это не так. Но вы должны вернуться к своему возлюбленному и заверить его в своей верности и преданности.

Небольшие жесты, такие как звонки, будут иметь большое значение для восстановления связи.

Скорпион

Это потрясающая возможность провести время со своей второй половинкой, а также обсудить ваши общие цели на будущее. Вы, наверное, давно знакомы, но пора задуматься о будущем.

Вам придется сделать нелегкий выбор, но вы и ваш партнер должны быть на одной волне. Начните закладывать основу для ваших дальнейших перспектив прямо сейчас.

Стрелец

Будьте счастливы в своих нынешних романтических отношениях. Если вы сможете не допускать эгоизма в ваши отношения, вы обнаружите, что споры исчезают и заменяются здоровым взаимным восхищением.

Воспользуйтесь благоприятным временем, чтобы проявить любовь и получить ее. Если вы одиноки и ищете партнера, будьте особенно бдительны.

Козерог

Осознайте ценность позитивных сдвигов. Возможно, вас ждут интересные дела, если вы долгое время были одиноки. Присутствие других может стимулировать вас к размышлению и обсуждению неуловимых вопросов.

Не зацикливайтесь на прошлом, а вместо этого с оптимизмом смотрите в будущее.

Водолей

Если вы одиноки, откройтесь, чтобы найти любовь. Подумайте еще немного о том, что вы надеетесь получить от текущего союза. Поделитесь своими надеждами и мечтами с партнером.

Вам обоим сейчас нужно некоторое время порознь, чтобы снова насладиться обществом друг друга.

Рыбы

Не отказывайтесь от своих эмоций и старайтесь не быть слишком резкими. Ваши нынешние отношения все еще могут быть хрупкими, так что это не лучший момент, чтобы придавать им большую эмоциональную нагрузку. Пусть время сделает свое дело и укрепит это.

Проводите больше времени вместе вне работы и дома, чтобы лучше узнать друг друга. Со временем вы поймете ценность этой связи и то, что она дает.

Как сообщал OBOZREVATEL, трем знакам зодиака невероятно повезет с 9 по 15 января.

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