Три знака зодиака ждет незабываемая неделя: успех будет сопровождать в любом деле. Гороскоп
Середина января принесет успех трем знакам зодиака. С 9 числа начнется беззаботная неделя, которая будет полна на романтические приключения и плодотворные встречи с коллегами.
С 9 по 15 января счастливчиками станут Близнецы, Весы и Водолей. По словам астрологов, успеха стоит ждать и в финансовой сфере.
Близнецы
Вам точно повезет на этой неделе! Конечно, ваш небесный управитель Меркурий все еще вращается в вашем восьмом доме, но планета энергии и самоутверждения официально завершит свое ретроградное путешествие через ваш знак 12 января. Это само по себе принесет удачу.
Вы обретёте ясность и будете читать между строк, а на некоторые вещи и вовсе посмотрите с другой стороны.
У Близнецов появится надежда на будущее.
Весы
Венера вместе с Марсом подарят вам массу новых возможностей. Удача посетит вас уже 9 января.
Ждите успеха как в личных взаимоотношениях, так и на работе. В финансовом секторе также получится получить прибыль.
И опубликуйте уже это селфи! Ваша вторая половинка совсем рядом.
Водолей
Вы получите заслуженный отдых и будете более убедительными, делая то, что любите.
Венера будет гармонировать с ретроградным Марсом — через ваш пятый дом любви, страстных проектов и самовыражения — 9 января, что является прекрасной возможностью вернуться к хобби из вашего прошлого.
Задержки и путаница, которые присутствуют в вашей жизни, закончатся раньше, чем вы ожидаете.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно ведическому гороскопу весной 2023 года три знака зодиака могут разбогатеть.
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