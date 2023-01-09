Три знака зодиака ждет незабываемая неделя: успех будет сопровождать в любом деле. Гороскоп

Середина января принесет успех трем знакам зодиака. С 9 числа начнется беззаботная неделя, которая будет полна на романтические приключения и плодотворные встречи с коллегами.

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С 9 по 15 января счастливчиками станут Близнецы, Весы и Водолей. По словам астрологов, успеха стоит ждать и в финансовой сфере.

Близнецы

Вам точно повезет на этой неделе! Конечно, ваш небесный управитель Меркурий все еще вращается в вашем восьмом доме, но планета энергии и самоутверждения официально завершит свое ретроградное путешествие через ваш знак 12 января. Это само по себе принесет удачу.

Вы обретёте ясность и будете читать между строк, а на некоторые вещи и вовсе посмотрите с другой стороны.

У Близнецов появится надежда на будущее.

Весы

Венера вместе с Марсом подарят вам массу новых возможностей. Удача посетит вас уже 9 января.

Ждите успеха как в личных взаимоотношениях, так и на работе. В финансовом секторе также получится получить прибыль.

И опубликуйте уже это селфи! Ваша вторая половинка совсем рядом.

Водолей

Вы получите заслуженный отдых и будете более убедительными, делая то, что любите.

Венера будет гармонировать с ретроградным Марсом — через ваш пятый дом любви, страстных проектов и самовыражения — 9 января, что является прекрасной возможностью вернуться к хобби из вашего прошлого.

Задержки и путаница, которые присутствуют в вашей жизни, закончатся раньше, чем вы ожидаете.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно ведическому гороскопу весной 2023 года три знака зодиака могут разбогатеть.

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