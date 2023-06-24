Любовь в воздухе: астрологи назвали важнейшие даты в июне и июле

С 21 июня, когда Солнце перешло в знак Рака, началось астрологическое лето. В общем смысле это означает, что сердца людей наполняют любовь и другие чувства и эмоции. Следующие несколько недель следует посвятить тому, чтобы уделять время дорогим людям и дарить им много нежности и доброты.

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Астрологи подробно рассказали, каким будет сезон Рака в этом году. И какие важные астрологические даты прогнозируются в июле.

Как первый водный знак зодиака, Рак является опекуном и покровителем астрологии. Представители этого знака могут отдать все свои силы другим, чтобы побыть для них плечом, на котором можно выплакаться. В их сезоне, который только что начался, ничто не будет мешать нам добиваться успеха. Волны жизни могут качать и бросать из стороны в сторону, но звезды обещают, что мы устоим.

Поскольку планетарным управляющим Рака является Луна, это означает, что языком любви в июле будет забота и защита. Те, кто думал разорвать отношения, могут передумать и начать даже больше заботиться о своих близких. Тем, кто потерял связь, рекомендуется восстановить ее – воссоединение будет приятным.

Не бойтесь нелогичных или лишенных рационализма поступков в июле. Это период творчества, изобретательности и богатого воображения. Занимайтесь тем, что отображает вашу личную эстетику в вашем собственном темпе. Доверяйте своей интуиции и ваше творческое мастерство достигнет новых высот.

Сезон Рака 2023 года принесет трансформацию на многих уровнях, являющихся важной частью нашей личной эволюции и судьбы. Поэтому нужно увидеть, куда приведут нас волны перемен. Наше чувство безопасности может пройти через испытания. Но это не значит, что нужно отказываться от чего-то важного. Сконцентрируйтесь на своих чувствах и вы получите все ответы.

Важные даты сезона Рака

21 июня – в день летнего солнцестояния начался сезон Рака.

27 июня – в знак Рака войдет Меркурий, это поможет всем понимать и выражать свои эмоции.

1 июля – начинается ретроградный Нептун в Рыбах, призывающий больше доверять интуиции.

3 июля – полнолуние в Козероге дарит толчок для упорной работы по достижению своих целей и желаний.

11 июля – планета действий Марс переходит в знак Девы, побуждая действовать разумно, планировать заранее и не поддаваться мгновенным импульсам.

12 июля – Меркурий переходит во Льва, что придаст драматизма самовыражению и манере выражать мысли.

18 июля – новолуние в Раке вдохновляет создавать лучший фундамент для предстоящей борьбы за влияние.

18 июля – Узлы Судьбы перемещаются на ось Овен-Весы, говоря нам, чтобы мы ставили себя во главу угла и перестали просить о чем-то людей.

23 июля – Венера начинает ретроградное движение во Льве, а это значит, что на следующие 43 дня усложняются отношения и решение финансовых вопросов. Важно будет направить свою энергию на людей и инвестиции, действительно имеющие для вас значение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что принесет сезон Рака каждому из знаков зодиака.

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