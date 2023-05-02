Лунный затмение сделает сильнее несколько знаков: кто получит 'джек-пот'

Астрологи прогнозируют, что май будет очень насыщенным месяцем. 5 мая произойдет лунное затмение, которое принесет важные осознания и станет началом нелегких трансформационных процессов.

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Символично то, что лунные затмения являются судьбоносными моментами для выполнения "теневой работы". Это период эмоциональных качелей, нестабильности и импульсивных поступков. Во время лунного затмения в Скорпионе обязательно возникнут темы зависти, гнева и мести. Астрологи дали краткие советы каждому знаку зодиака.

Овен

Вы наконец-то прекратите токсические отношения, которые буквально не давали вам свободно дышать. Расправьте крылья и идите вперед. Вы укрепите свою связь с родственной душой.

Телец

Для вас лунное затмение было периодом восстановления баланса. Будут новые интересные партнерства на работе. Вы создадите перспективные динамические связи.

Близнецы

Вас ждут действительно кардинальные изменения. Начните с важного – с ухода за собой. Звезды рекомендуют сформировать новые полезные привычки и улучшить физическую форму.

Рак

Вы раскроетесь перед окружением, показав свои скрытые таланты. Позвольте стать известными и получить заслуженную славу. Это также хорошее время, чтобы наслаждаться романтикой.

Лев

Вам захочется побыть наедине. В семейных отношениях будут существенные изменения. Вероятно, вы будете нуждаться в личном пространстве.

Дева

Вы будете обновлять свою социальную жизнь и использовать коммуникативные способности. Общение поможет добиться успеха.

Весы

Вы будете искать способы, чтобы инвестировать тяжело заработанные деньги. Финансовое состояние наладится после долгих потрясений.

Скорпион

Ваши усилия будут признаны. Настойчивость поможет добиться карьерных высот. Вы улучшите свою репутацию в профессиональных кругах.

Стрелец

Переверните страницу, избавьтесь от всего токсичного и негативного. Отпустите тяжелую ситуацию и попытайтесь немного отдохнуть.

Козерог

Вы почувствуете, что переросли определенных людей из своего окружения. Вам захочется новых перспектив, знакомств, путешествий и открытий.

Водолей

Вы будете искать карьерных возможностей. Возможно, пора взять на себя лидерство на работе.

Рыбы

Скажите "да" новым возможностям. Это период путешествий, исследований, открытий, экзаменов, переговоров и собеседований.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого ждет "адская" неделя в начале мая.

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