Лунный календарь стрижек на март 2022: какие дни удачны для смены образа

Лунный календарь стрижек на март 2022 года поможет подобрать наиболее удачную дату для визита к парикмахеру. Так, с точки зрения астрологии, Луна может влиять на здоровье, состояние и скорость роста волос.

Кроме того, бытует мнение, что смена прически в благоприятный день Луны способствует избавлению от всего негативного и привлечению удачи. Когда стрижка и окрашивание будут благоприятны, а когда от этих процедур стоит отказаться, рассказывает OBOZREVATEL.

Благоприятными для стрижки, согласно лунному календарю, являются дни 1, 7, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и 29 марта.

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Категорически не рекомендуется стричь волосы 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 30 и 31 марта.

Благоприятны для окрашивания волос 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27 и 29 марта.

Не рекомендуется окрашивать волосы 2, 3, 6, 9, 14, 19 и 31 марта – эти дни крайне неблагоприятны для смены цвета.

При этом в марте есть даты, когда окрашивать волосы можно при определенных условиях. Так, 4 марта подходит для окрашивания в темные оттенки, 7 марта – оттеночным бальзамом или пенкой, 11 марта – натуральными красителями, 12 марта – в золотые или медные оттенки, 13 марта – в натуральные цвета, 15 и 18 марта – натуральными красками, 17 марта – в светлые тона, 20 и 30 марта – щадящими красителями, 23 и 25 марта – в светлые оттенки. А 28 марта не стоит радикально менять цвет волос.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на март 2022 года. Он подскажет, когда полнолуние и новолуние и какие дни благоприятны для бизнеса и личной жизни.