Лунный календарь стрижек на апрель 2022: какие дни удачны для смены прически

Лунный календарь стрижек на апрель 2022 года поможет подобрать наиболее благоприятную дату для похода в салон красоты. Так, считается, что спутник Земли способен влиять на здоровье, рост и состояние волос.

Также считается, что стрижка в благоприятный лунный день помогает избавиться от негатива в жизни и привлечь позитив. В какие даты апреля стрижка и окрашивание будут удачными, а когда эти процедуры лучше отложить, рассказывает OBOZREVATEL.

Благоприятны для стрижки, согласно лунному календарю, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25 и 29 апреля.

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Категорически не рекомендуется стричь волосы 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 27 и 30 апреля.

Благоприятны для окрашивания волос даты 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 27 и 28 апреля.

Не стоит красить волосы 1, 3, 7, 9, 15, 19, 20, 22, 26 и 30 апреля – эти дни крайне неблагоприятны для смены цвета.

При этом в апреле есть даты, когда окрашивать волосы можно при определенных условиях:

2 апреля – в светлые и рыжие тона,

4 апреля – в натуральные оттенки,

6, 8 и 24 апреля – в светлые оттенки и только в салоне,

10 апреля – в медный или золотой цвет,

11 апреля – басмой и хной,

12 апреля – в оттенки рыжего,

13 апреля – мягкими красителями,

14 апреля – удачный день для мелирования,

17 и 25 апреля рекомендуется краситься только в темный цвет и только натуральными красками,

26 апреля – только в салоне и только в проверенный цвет,

21 апреля не стоит использовать синтетические красители, а 29 апреля – радикально менять цвет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь на апрель 2022 года. На второй месяц весны приходится частичное солнечное затмение.

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