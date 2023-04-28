Лунное затмение станет спасением для четырех знаков: кому поможет

Сезон затмений 5 мая – время переосмыслений и трансформации. Иногда изменения, происходящие во время сезона затмений, могут быть настолько масштабными, что способны полностью перевернуть жизнь.

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По словам астрологов, затемнение открывает кармическую дверь на 28 дней, и в течение этого времени может произойти что угодно. Затемнение может произойти только тогда, когда полная Луна или новолуние проходит в любом из знаков зодиака, расположенных в северном узле и южном узле. Астрологи утверждают, что северный узел отвечает за глобальные события будущего и общую судьбу человека, а южный узел словно несет багаж травм и проблем из прошлого. Если ваш знак зодиака подвергается воздействию затемнения, это может вызвать резкий и неожиданный поворот в жизни.

Телец

Есть ли в вашей жизни человек, о котором вы часто думаете в последнее время, мысли о котором стали словно навязчивыми? Этот человек может быть вашим партнером, лучшим другом, коллегой или даже заклятым врагом. Астрологи говорят, что затемнение побуждает вас развивать отношения с этим человеком. Развитие отношений – это не только их улучшение. Если вы давно застряли в токсических отношениях, то попрощаться с таким человеком – это тоже шаг вперед, навстречу чему-то лучшему и менее травматическому. Вы просмотрите общие перспективы в общении с окружающими людьми.

Лев

Лунное затмение произойдет в вашем 4-м доме семьи и домашних дел. Поэтому стоит ожидать определенных изменений в семейном кругу. К примеру, это может быть переезд в другой город или в другое жилье, свадьбы, встречи, рождение ребенка. Изменения принесут много смеха, радости, любви и положительных эмоций. Кроме того, вы вдруг ощутите, что переросли определенную жизненную ситуацию и готовы покорять новые вершины.

Скорпион

Вы будете в центре внимания во время этого затмения. Астрологи говорят, что ваша искра может разжечь настоящий огонь. Это затмение просто вытолкнет вас на грань перемен. Хотите ли вы этого или нет, вам придется выйти из зоны комфорта. Будут определенные непредсказуемые события, которые могут вас беспокоить. Однако, когда в вашем знаке зодиака происходит затемнение, это всегда означает, что вы достигаете важной личной победы и сможете все преодолеть.

Водолей

Возможно, в последнее время вы чувствовали определенное напряжение и нервозность в профессиональном плане? Вам давно кажется, что вы переросли свою текущую позицию, должность, место в коллективе. Вы чувствуете себя готовым к чему-то новому. Лунное затмение происходит в вашем 10-м доме карьеры и заставит вас попробовать что-то совсем другое на работе. Вселенная просто приближает вас к карьере, к которой вы всегда испытывали тягу и которая действительно является вашим призванием.

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