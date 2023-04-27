Кому повезет в любви до конца весны: гороскоп Таро для всех знаков

Весна – пора любви, а цветущий и теплый май – самый романтичный месяц года. Он принесет новые встречи, надежды и возрождение чувств.

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Астрологи составили гороскоп Таро, пытаясь определить, какому знаку больше всего повезет в любви в конце весны. В этот период возможно все благодаря энергии расцвета, обновления и роста.

Овен

Карта Таро: Рыцарь монет

По словам астрологов, идеальный партнер для вас – представитель знаков земли. Это может быть Козерог, Телец или Дева. Ваш партнер должен быть серьезным, трудолюбивым, преданным и любящим. Вы ищете того, кому можете доверять на 100% и кто станет отличным спутником жизни.

Как активировать этот роман: Десятка Кубков

Будьте открыты, приветливы и дружелюбны. Сближайтесь с теми, кто вас привлекает. Будьте уверенны и ярки. Десятка Кубков показывает, что вы можете проявить видение любви с помощью силы воли.

Телец

Карта Таро: Туз Кубков

Идеальным партнером станет харизматичный, творческий и страстный представитель водной стихии. Это Рыбы, Раки или Скорпионы. Это будет новое знакомство, любовь с первого взгляда.

Как активировать этот роман: Солнце

Астрологи советуют больше времени проводить на природе, на свежем воздухе или вообще взять отпуск на несколько дней.

Близнецы

Карта Таро: Король монет

Вам подойдет верный, мудрый, зрелый и сильный земной знак (Козерог, Телец, Дева). Вам нужно уважать партнера и восхищаться его интеллектом.

Как активировать этот роман: Семерка монет

Измените то, что было неизменным в течение длительного времени. Это может быть другой маршрут на работу, другое место для покупок или даже новое фото в соцсетях.

Рак

Карта Таро: Король Кубков

Вам необходим спокойный, любящий и понимающий представитель знака воды (Рыбы, Скорпион или Рак). Вы почувствуете в нем родственную душу и создадите глубокую духовную связь, которая выйдет за рамки просто романтической атмосферы.

Как активировать этот роман: Четверка Жезлов

Попытайтесь что-то изменить или модернизировать на работе или дома. В процессе улучшения своей среды вы встретите этого удивительного человека.

Лев

Карта Таро: Шестерка мечей

Искрящийся, веселый, умный и привлекательный представитель знака воздуха (Близнецы, Весы или Водолей) сведет вас с ума при первой же встрече. Это будет яркий, бурный роман, который может привести к предложению руки и сердца.

Как активизировать этот роман: Умеренность

Посетите места, связанные с переездом или ищите какого-либо движения и развития. Партнер может иметь совершенно другой характер, противоположный вашему. Будьте открыты для новых идей.

Дева

Карта Таро: Туз Жезлов

Энергичный, смешной, дружелюбный и теплый знак огня (Лев, Овен или Стрелец) принесет в вашу жизнь новые идеи. Эта встреча станет вам глотком свежего воздуха.

Как активировать этот роман: Двойка Кубков

Хобби и творчество – вот что будет способствовать встрече. Занимаетесь тем, что любите и от чего получаете удовольствие, соблюдайте свои интересы и помните, что лучшее всегда приходит неожиданно.

Весы

Карта Таро: Королева Кубков

Супер милый, добрый, щедрый и веселый представитель знака воды (Рыбы, Скорпион или Рак) может принести в вашу жизнь настоящую любовь. Это будет мгновенная химия. Вы встретите человека, которому можно доверять на 100%.

Как активировать этот роман: Семерка Кубков

Посетите места, связанные с искусством или чем-нибудь творческим. Сходите на выставку, запишитесь на урок рисования, возьмите билет в театр, сходите в книжный магазин – вариантов много.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Кубков

Веселый, счастливый, оптимистичный и очень щедрый представитель знака воды (Рыбы, Скорпион или Рак) мгновенно увлечет вас весельем и чувством юмора.

Как активировать этот роман: Дьявол

Откажитесь от вредной привычки и замените ее чем-нибудь здоровым, положительным и веселым. Неожиданно состоится знакомство. Вы сразу испытаете восхищение.

Стрелец

Карта Таро: Башня

Сильный Овен или Скорпион могут кардинально изменить вашу жизнь. Это будет человек, переживший что-то травматическое. Ему будет очень нужна поддержка.

Как активировать этот роман: Девятка мечей

Вы встречаетесь в месте, связанном с восстановлением или процессом лечения. Возможно, это будет лечебница или оздоровительный центр.

Козерог

Карта Таро: Девятка монет

Ваш идеальный партнер – представитель знака земли (Козерог, Телец или Дева), ориентированный на будущее, амбициозный, трудолюбивый и решительный. Вместе вы можете сформировать динамическую сильную пару.

Как активировать этот роман: Император

Возможно, это будет служебный роман. Или встреча с экспертом в области, в которой вам необходима консультация.

Водолей

Карта Таро: Пятерка мечей

Это будет любопытное знакомство. Представители знаков воздуха (Близнецы, Весы) обычно не те люди, с которыми вам легко найти общий язык. Так что, вероятно, это не будет любовь с первого взгляда. Более того, знакомство может начаться с конфликта или антипатии. Вы пройдете интересный путь от ненависти к любви.

Как активировать этот роман: Влюбленные

Вновь парадокс: конфликты и конфронтации помогут развитию этого романа.

Рыбы

Карта Таро: Паж монет

Это будет знакомство, связанное с обучением. Вы встретите умного, ловкого и активного представителя земного знака (Рыбы, Рак или Скорпион). Будьте открыты и проявляйте интерес к новым знаниям.

Как активировать этот роман: Справедливость

Вы можете встретиться через определенные служебные вопросы, связанные с правосудием – возможно финансовые, юридические или административные. Наведите порядок в своих делах и упорядочьте контракты.

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