Лев будет в центре внимания, а Деву ждет одиночество: гороскоп до конца недели

С переходом Венеры в знак Льва все наши эмоции выходят на поверхность. На этой неделе все могут чувствовать себя легко и игриво, стремиться к общению и свиданиям, желать рассказать о своих чувствах открыто. К тому же это время творческого воодушевления и уверенности в своих навыках. Впрочем, звезды рекомендуют воздерживаться от лишнего драматизма и быть внимательными к эмоциям других людей.

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Астрологи составили гороскоп на неделю перехода Венеры в Льва. Узнайте, что он несет вашему знаку зодиака.

Овен

Транзит Венеры сделает вас очень общительными. Вы можете с новой силой испытать романтические чувства к своему партнеру или открыться тому, кто вам нравится. С другой стороны, вы можете заниматься творческим проектом и выражать свой уникальный голос. Посещайте открытые мероприятия, чтобы вдохновиться. Друзья могут принести вам новые возможности. Также это хорошее время, чтобы помечтать о будущем.

Телец

Проводите время с семьей и близкими на этой неделе. Ходите в гости или звоните родственникам, если они далеко. Наверстывайте упущенное в общении и решайте проблемы, которые были между вами – это должно быть легко. Вам также рекомендуется украсить свое жилое пространство, чтобы оно отражало ваш уникальный личный стиль. На работе займитесь запуском важного проекта или долгосрочным планированием карьеры. Ожидайте похвалы от начальства.

Близнецы

Старайтесь усвоить как можно больше новой информации на этой неделе. Изучайте и исследуйте ее, чтобы овладеть новыми, более сложными навыками и предметами. Получайте удовольствие от путешествий или общения с друзьями, от посещения мероприятий в вашем городе. В ближайшие дни вы можете почувствовать связь со своим духовным "я", увидеть более широкую картину жизни или заняться писательством или научной работой. Это хорошее время для публичных выступлений.

Рак

На работе вы будете чувствовать себя как никогда хорошо. Вы можете получить положительные отзывы о проектах, над которыми работали, или найти новый способ привнести больше творчества в свою деятельность. У вас есть шанс получить вознаграждение за прошлые рабочие успехи – потратьте заработанное на себя. Или отдайте долги или положите деньги в сбережения, потому что это также хорошая неделя для упорядочивания финансов. У вас могут быть эмоционально заряженные разговоры – вам хочется делиться своими чувствами.

Лев

На этой неделе вы будете в центре внимания, потому что Венера переходит в ваш знак. Вы почувствуете любовь и поддержку других людей, друзья могут принести вам новые рабочие возможности. Если хотите усилить свою харизму, поэкспериментируйте со стилем. Также старайтесь проводить время с людьми лицом к лицу. Вы можете пойти на первое свидание, поддержать нынешнего романтического партнера или назначить встречу с добрым другом.

Дева

Получайте удовольствие от времени, проведенного в одиночестве. Ваша социальная жизнь может сейчас отойти на второй план, чтобы у вас был шанс отдохнуть и перезарядиться. Также вам нужно время, чтобы развить свои личные увлечения. Загляните внутрь себя, начните вести дневник или медитировать. На работе сосредоточьтесь на мелких задачах. Займитесь своим физическим развитием и диетой – это принесет большую пользу.

Весы

Реализуйте свое желание увидеться с друзьями – это даст вам большое чувство поддержки. К тому же вы сможете загладить любые проблемы, которые могли возникнуть в ваших отношениях. Особое внимание уделите планированию свидания со своим партнером или романтическим интересом. Вы также можете быть заняты разработкой творческого проекта или искать другой способ выразить свою уникальную личность.

Скорпион

Ваша карьера доставит вам немало радости. Вас ждут большие возможности или существенное продвижение проекта, над которым вы работали. Коллеги и начальство будут хвалить вас, что хорошо повлияет на вашу самооценку и навыки презентации себя. Но не забывайте и о домашних делах. Уделите время своим родным и не бойтесь эмоциональных разговоров с ними. Хорошо будет сейчас также заняться генеральной уборкой дома.

Стрелец

Вы полны оптимизма. Возможно, вы исследуете масштабные темы и чувствуете себя более связанными со своим чувством духовности. Путешествуйте, общайтесь с представителями других культур, ищите вдохновения в разнообразии мира. В работе уделите время коммуникациям – поработайте над личным сайтом, разошлите нужные вам имейлы или сделайте звонки. Вам полезно будет изучить новые места в своем городе или близ него.

Козерог

Сердце зовет вас углубиться в отношения. Возможно, стоит устроить интимную беседу с партнером или близким другом или поработать над негативными установками по поводу свиданий. Финансы будут беспокоить вас не слишком сильно – вам будет что отложить или инвестировать. На работе также займитесь упорядочиванием денежных вопросов. Оплатите счета, спланируйте расходы. Если будут свободные средства, сделайте какую-нибудь приятную покупку для себя.

Водолей

Проведите как можно больше времени с близкими вам людьми. Это позволит восстановить связь с друзьями или углубить доверие к партнеру. Одиноким Водолиям на этой неделе звезды дают незаурядный шанс на судьбоносную встречу, поэтому не стесняйтесь разговаривать с незнакомцами. И обязательно подумайте о своих личных целях в жизни и направлении движения к ним. Если на вас начнут обращать дополнительное внимание, это может принести новые возможности – не стесняйтесь и не прячьтесь от взглядов.

Рыбы

Вы будете очень дисциплинированы на этой неделе, но не забывайте о маленьких ритуалах и приятных занятиях, которые приносят вам ощущение счастья. Физическая активность, уход за собой, прогулки в одиночестве – выбирайте то, что вам по душе. Эта неделя также будет удачной для поиска общего языка с коллегами по работе. Но выходные все же посвятите глубокому отдыху – вам нужна перезарядка и время для обработки эмоций.

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