Летнее солнцестояние принесет приятные сюрпризы трем знакам, кто в списке

Летнее солнцестояние уже на пороге. Это день самой высокой солнечной энергии в году, праздник света и надежды. Астрологи называют его одним из самых важных в году.

Видео дня

Они составили гороскоп на солнцестояние для всех знаков зодиака и утверждают – трем повезет больше остальных. Узнайте, что несет самый длинный день года именно вам.

Овен

Если вы чувствуете соблазн сыграть на чем-то, что стоит больше, чем вы можете себе позволить, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, который говорит этого не делать. Лучше выберите отдых на открытом воздухе. В выходные вам, вероятно, придется отложить свои личные желания ради обязательств. Смотрите на светлую сторону и думайте о большем благе.

Телец

Настало прекрасное время для воплощения ваших идей. Ждите хороших отзывов от других и устойчивую поддержку в долгосрочной перспективе. Подготовьте свой дом к летним дням и пригласите в гости тех, кого вы любите. Выходные – пора оторваться от рутины. Вы можете сохранять стабильность, но при этом быть оригинальными, креативными и безумными в хорошем смысле.

Близнецы

Ваши мечты сейчас могут воплощаться во что-то осязаемое. У вас есть невидимая, но ощутимая поддержка ваших амбиций. Примите свой авторитет и не сопротивляйтесь тому, что вас уважают за ваши усилия. Реализуйте свои самые умные идеи. От этого выиграет все ваше окружение. Вы имеете дело с внутренней борьбой между вашими эмоциями и вашим рациональным разумом. Но можете создать баланс, окружив себя друзьями в своем доме.

Рак

Стройте свой образ сейчас на непоколебимом фундаменте. У вас есть друзья, которые поддержат вас во всем, что вы считаете правильным. В день летнего солнцестояния светило входит в ваш знак – это повышает вашу жизненную силу и социальный статус. Сосредоточьтесь на том, чтобы залечить старые обиды, связанные с авторитетными фигурами.

Лев

Вы готовы рискнуть своей репутацией, чтобы сразиться за то, во что вы сейчас верите. Слушайте свой внутренний голос и помните, что даже малейшие проявления склонности к саморазрушению могут повредить вашим планам. Вы действительно находитесь на грани чего-то великого, но обращайте внимание на детали. В эти выходные у вас может возникнуть ощущение, что вас ограничивают какие-то строгие правила, и вам захочется их нарушить.

Дева

Ваши убеждения и ваша жизненная философия сейчас ведут к построению более крепких партнерских отношений. Солнцестояние даст вам ощутить дружескую поддержку и восстановление уровня энергии, вы сможете визуализировать свое желаемое будущее. Поиск связи между умом и телом через осознанную физическую активность принесет эмоциональное исцеление и более смелое самовыражение. Потратьте некоторое время на творческий проект с партнером в эти выходные.

Весы

Вы настроены оптимистично и готовы предпринять практические шаги, чтобы получить то, чего вы хотите. Выигрышное сочетание энтузиазма и дисциплины может принести вам успех и удовлетворение как в работе, так и в вопросах здоровья. Вы можете ощутить желание оказаться в центре внимания и получить признание за свои достижения. В предстоящие выходные посвятите свою энергию делу, в которое вы верите.

Скорпион

Вопросы, связанные с партнерскими отношениями и романтикой, скорее всего, на этой неделе доставят вам большое удовольствие. Вы сейчас способны дисциплинированно подходить к творческим проектам, что позволяет эффективно самовыражаться. Делитесь своими идеями, чтобы вдохновлять других и добиваться большего для себя. Ваша любовь к тайнам и интригам проснется в эти выходные.

Стрелец

Работа над расширением и улучшением вашего домашнего пространства или семейных отношений доставит особое удовольствие на этой неделе. Любые ваши усилия окупятся заметной выгодой, потому действуйте. Смело смотрите в лицо своим страхам. Это принесет вам глубокое понимание истины. Если вы собираетесь или планируете поездку в эти выходные, обязательно обратите внимание на детали, чтобы не запутаться и ничего не потерять.

Козерог

Сейчас вы способны построить нечто, выражающее ваше настоящее "я". Примените практический подход на этой неделе. Вы цените хорошие идеи, но реальное воплощение сейчас принесет вам большую радость. Спроектируйте позитивный взгляд на свои ближайшие отношения на этой неделе. Не забывайте получать удовольствие от людей, с которыми вы находитесь в партнерстве, будь то роман или деловые отношения. На выходных позовите их развлечься вместе – это вас сблизит.

Водолей

Семейные ценности сейчас очень важны для вас. Подумайте, что вы действительно цените в уроках, которые извлекли от своих родных, и будьте уверены – это принесет вам большую пользу. На этой неделе добавьте к своему гардеробу что-нибудь привлекательное. В день солнцестояния вы должны чувствовать себя бодро и ярко. Если у вас с кем-то близким долгое время чувствуется какой-то разлад, поговорите прямо, чтобы устранить его. Остерегайтесь импульсивных затрат в эти выходные.

Рыбы

Сейчас вы проходите через процесс взросления, позволяющий вам мудро использовать новые возможности в вашей жизни. По характеру вы склонны мечтать. И именно теперь вы можете воплотить некоторые из этих мечтаний в реальность. Ваше умение усердно и сосредоточенно работать исцеляет любые проблемы с самооценкой. Обратите внимание на привычки, от которых вы хотите избавиться – в эти выходные можно начать этот процесс. Но не теряйте бдительности, тогда все получится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие изменения в жизнь всех знаков принесут пять планетарных транзитов этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.