Летнее солнцестояние наступило: четыре знака больше всего почувствуют это на себе. Гороскоп

Лето мы считаем сезоном любви, романтики и удовольствия во всех его проявлениях. С точки зрения астрологии этот сезон наступает вместе с летним солнцестоянием. В этом году он произойдет 21 июня в 17:57 по киевскому времени.

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Этот момент крайне важен в астрологии, ведь он не только означает переход Солнца в сострадательный и заботливый знак Рака, но и обозначает момент наибольшей мощности светила, который не может не отразиться на всех и каждом. Впрочем, общий гороскоп утверждает, что наибольшее влияние события ощутят на себе представители четырех знаков. Узнайте, есть ли вы среди них, и что принесет вам в таком случае самый длинный день года.

Овен

Мысль о лете у вас неразрывно идет с мыслью об отпуске и бурном веселье, но Вселенная имеет относительно вас другие планы. В этот момент Солнце входит в ваш четвертый дом дома и семьи – раздел вашей карты, касающийся всего, что кажется вам интимным и личным. Поэтому вместо вечеринок до рассвета вам лучше провести как можно больше времени с семьей. Именно от родных вы получите больше всего положительных вибраций и ярких эмоций.

Рак

Летнее солнцестояние всегда отличный момент для вас, ведь с этой пиковой точки начинается ваш сезон. В этот особый день вы склонны думать о том, кто вы есть и куда двигаетесь, кем хотите и можете стать. Спросите себя, где вы хотите быть через год и манифестируйте намерение, которое позволит вам оказаться в этой точке. Вы – главная звезда этого важного перехода, так что наслаждайтесь каждой его минутой.

Весы

Летнее солнцестояние наполняет вас мотивацией превзойти любые ожидания. Это момент перехода Солнца в ваше десятое здание публичного имиджа. Прямо сейчас вы находитесь в поле зрения людей, от которых зависит ваш дальнейший успех. Так что проявляйте себя. Нынче самое время строить крупные бизнес-планы и переосмысливать сюжетную линию своей карьеры. Чем вы хотите быть известны? Чего вы хотите достичь? Не бойтесь мечтать.

Козерог

Прямо сейчас Солнце совершает переход в ваш седьмой дом партнерства, вдохновляя вас на общение. Посвятите время всем, кто важен в вашей жизни – любимым, друзьям, родным и даже деловым партнерам. Пора принять гармонию в ваших отношениях и научиться чему-то у человека, которым вы восхищаетесь. Два часто лучше, чем один, поэтому смело объединяйтесь с другими людьми. Сейчас для этого самый подходящий момент.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный гороскоп на солнцестояние для всех знаков зодиака.

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