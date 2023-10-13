Кто столкнется с препятствиями: гороскоп Таро до 22 октября

На этой неделе все знаки зодиака должны быть внимательны, так как могут появиться неожиданные проблемы и препятствия во всех сферах жизни. Особенно обратите внимание на отношения с романтическим партнером.

Астрологи составили гороскоп Таро до 22 октября, который поможет во всем разобраться. Не паникуйте и ответственно относитесь к принятию важных решений.

Овен

Ваша карта на этой неделе – девятка жезлов, поэтому вас ждут сюрпризы, которые приятно удивят. Овны наполнены силой и решительностью и могут преодолеть все препятствия и решить проблемы. Упорно трудитесь, чтобы достичь желаемого.

Телец

Рыцарь мечей предупреждает, что на этой неделе вы узнаете важную информацию, которой вы сможете поделиться с близкими людьми. Вы можете стать именно тем, кто изменит чью-либо жизнь, поэтому ответственно относитесь к такой миссии.

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Близнецы

Близнецы испытывают потребность побыть наедине в это время. Король мечей прогнозирует, что у вас могут попросить совет, но все, чего вы хотите, это чтобы вас не беспокоили.

Рак

Рыцарь пентаклей показывает, что у вас есть хорошие новости, которыми вы можете поделиться на этой неделе. Это касается финансовой сферы. Вместе со своим романтическим партнером, вы сможете совершить важную покупку или поехать в увлекательное путешествие.

Лев

Вы чувствуете, что двигаетесь в правильном направлении и тройка жезлов это подтверждает. На этой неделе вас ждут много испытаний, но главное не поддаваться эмоциям, а действовать согласно плану. Оцените свой пройденный путь и не будьте серьезным критиком к себе.

Дева

Карта отшельника показывает, что вам необходимо провести время в одиночестве. Погрузитесь в путешествие самопознания и развития. Ищите новые способы получения знаний и опыта. Это удачный период, чтобы переоценить свою жизнь.

Весы

Карта умеренности – знак, что вам необходимо обратить внимание на свой духовный мир. Избегайте конфликтов и мелких споров. Уделите время себе, чтобы узнать больше о потребностях и целях. Не подвергайтесь отрицательному влиянию других.

Скорпион

Тройка пентаклей показывает, что вам необходимо проявить терпение, чтобы получить желаемое. На работе что-то идет не так и это огорчает вас. Не беспокойтесь, вы сможете преодолеть все препятствия, но будьте готовы, что коллеги могут ввести вас в заблуждение.

Стрелец

Возможно, вы не идеальный романтический партнер, но настроены на то, чтобы сделать отношения крепче и гармоничнее. Королева кубков подтверждает ваши благие намерения относительно любимого человека.

Козерог

На этой неделе вас ждет успех в финансовой сфере. Вы сделали правильный выбор, поэтому сейчас можете пожинать плоды своего труда. Доверяйте интуиции и уверенно двигайтесь вперед.

Водолей

Король мечей означает серьезные идеи, целеустремленность и новые цели. И именно этим вы будете заниматься на этой неделе. Однако не забывайте о своих близких, резкими высказываниями вы можете оскорбить их.

Рыбы

Верховная жрица побуждает вас выйти из своей зоны комфорта и начать действовать. Вы должны прилагать немало усилий, чтобы воплотить желаемое в реальность. Хватит сидеть на месте и ждать, когда что-то придет в вашу жизнь.

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