Кто сможет получить желаемое: гороскоп Таро на неделю

Эта неделя начинается со смены астрологического сезона. Солнце переходит из Тельца в знак Близнецов. Это несет всем знакам новую энергию, к которой нужно приспособиться.

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Тарологи подсказывают каждому, на основе индивидуальной карты недели. А также дают универсальный совет, который поможет легко войти в новый сезон. Узнайте, что Таро предвещают именно вам.

Карта недели – Маг

Сделайте все, чтобы раскрыть свой потенциал на максимум, так вы сможете получить желаемое. Ваша внутренняя магия должна действовать в соответствии с вашими целями. Подавайте резюме на работу мечты, отправляйте заявку на обучение, приглашайте свой любовный интерес на свидание. И ничего не бойтесь. Если вы не сделаете первый шаг, вы не пройдете свой путь успеха.

Овен – Императрица

Судьба приготовила вам немало подарков. Только позвольте себе замедлиться и насладиться ими сполна. Обращайте внимание на маленькие радости жизни как запах цветов, аромат кофе или вкус пищи. Ваши ощущения помогут вам почувствовать жизнь во всей ее полноте.

Телец – Рыцарь пентаклей

Оставьте мечты, вернитесь на твердую землю и начинайте действовать, чтобы достичь своих целей. Вы можете даже отказаться от своих повседневных обязанностей в интересах желаемых достижений и более интересных предложений. Составьте план и четко его соблюдайте. Дисциплина станет вашим козырем.

Близнецы – Рыцарь мечей

Вы чувствуете, что ничто и никто не может остановить вас. Но так ли это хорошо? Прежде чем решительно и амбициозно действовать, не забудьте хорошо подумать о последствиях и просчитать все варианты. Что вы получите, а что потеряете? Стоит ли пренебрегать близкими ради своей цели? Понимание тонкой грани между решительностью и одержимостью может уберечь вас от потенциальных проблем в будущем.

Рак – Девятка пентаклей

Пора насладиться плодами своего упорного труда. Вы вкладывали свою кровь, пот и слезы, чтобы добиться результатов, и теперь видите, для чего. Порадуйтесь материальному комфорту, который вы создали для себя. Отдохните в приятном месте, побалуйте себя хорошим вином. Вы заслужили вознаграждение.

Лев – Тройка кубков

Вам выпала карта праздника и дружбы, так что устройте вечеринку с самыми близкими людьми. Это может быть семейный ужин или безумный забег по барам с друзьями. Даже пикник в обеденный перерыв с коллегами. Дело не в формате, а в том, чтобы насладиться обществом друг друга.

Дева – Туз кубков

Судьба приготовила вам много радости и положительных эмоций. Берите столько счастья и творческого энтузиазма, сколько сможете. Это поможет вам укрепить отношения с близкими и, возможно, встретить нового важного человека – друга или партнера по жизни. Откройте свое сердце для любви, которую вы заслужили.

Весы – Мир

Создайте больше баланса в своей жизни. Присмотритесь ко всем сферам – эмоциональной, физической, умственной, духовной. Вам не хватало гармонии в одной из этих областей? Если это так, позаботьтесь, чтобы не только восстановить ее, но и поддерживать.

Скорпион – Королева жезлов

Вас переполняет энергия обаяния, от вас так и веет харизмой. Остальные не смогут этого не заметить. Так что позвольте себе оказаться в центре внимания. Это идеальное время, чтобы проявить себя, пообщаться с другими и интегрироваться в группу единомышленников. Не сдерживайтесь – ваш энтузиазм может передаться другим.

Стрелец – Четверка кубков

Чтобы преодолеть чувство неудовлетворенности жизнью, вам нужны изменения. Возможно, вы видите у других то, чего вам не хватает в жизни. Вы можете чувствовать подавленность и отсутствие мотивации из-за этого. Постарайтесь устранить первопричину этих чувств. Это не у соседа трава зеленее, это свою нужно поливать лучше.

Козерог – Отшельник

Отдохните от обыденности, оставшись в одиночестве со своими мыслями. Постарайтесь чувствовать себя в комфорте и гармонии со своим телом. Погружайтесь внутрь себя во время прогулки по красивому месту или лежа в ванной. Только восстановив связь со своим внутренним, вы сможете продолжить добиваться внешних успехов.

Водолей – Двойка пентаклей

Жизнь – это баланс, и ваша карта призывает вас свести к гармонии противоборствующие силы. Ваши возможности и ваши желания противоречат друг другу? Рабочее отнимает время у личного или наоборот? Отступите шаг назад и определите свои приоритеты. Только так вы сможете найти решение, которое даст вам долгосрочный успех во всех областях вашей жизни.

Рыбы – Башня

На этой неделе вас могут постичь неожиданные перемены. Первой реакцией на них у вас может стать отрицание и сопротивление. Но задумайтесь, на самом ли деле эти изменения разрушат вашу жизнь, или дадут вам возможность построить что-то новое и прекрасное? Что-то более крепкое и стабильное. Что-то, чего вы ждали всю жизнь и что даст вам много преимуществ в будущем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю с 22 по 28 мая для всех знаков зодиака.

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