Кого ждут проблемы, а кому светит счастье на любовном фронте: гороскоп на неделю

Неделя с 22 по 28 мая будет очень успешной для некоторых знаков зодиака. Они, наконец, получат заслуженное вознаграждение за упорный труд и смогут немного отдохнуть.

Видео дня

По словам астрологов, Близнецам следует попросить повышения на работе, а Скорпионов ждут новые возможности в карьере. А вот для Водолеев неделя окажется неудачной, им лучше избегать острых углов.

Овен

Вам захочется перемен на работе и личной жизни. Но астрологи советуют не торопиться. Это не очень благоприятный период для чего-то радикально нового. Лучше провести время с друзьями или партнером. Вам следует отвлечься от тревог и навязчивых мыслей.

Телец

Побольше уверенности и решительности – вы очень талантливы и сможете добиться успеха. Мнительность может сыграть с вами злую шутку. Попытайтесь не изменять своим ценностям и приоритетам.

Близнецы

Вы много и упорно работали, астрологи советуют попросить о повышении. Это благоприятный период, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вы заслуживаете признания.

Рак

Старайтесь избегать споров. На этой неделе придется искать компромисс. Не следует демонстрировать свое превосходство над кем-либо, вы можете попасть в крайне неловкое положение. Устранить напряженные ситуации поможет чувство юмора.

Лев

Вы долго держали в себе слишком много отрицательных эмоций. Астрологи советуют успокоиться, расслабиться и отдохнуть. Вы можете просто "выгореть" на работе. Также существует риск ухудшения отношений друзьями или партнером. Это должно быть уроком для вас, и вы больше не будете накапливать такое количество стресса.

Дева

Попытайтесь заняться благотворительностью: перебрать шкаф, отдать что-то нуждающимся или просто отправить донат. Вы почувствуете, что служение другим может наполнить вас чувством успокоения и радости.

Весы

Не бойтесь выражать свое мнение на работе. У вас много идей, к которым руководство и коллеги точно прислушаются. Дела пойдут на лад, если вы не будете настолько неуверенными. В личной жизни будет царить гармония и любовь.

Скорпион

Попытайтесь взглянуть на ситуацию с другой стороны, даже если дела обстоят слишком плохо. Во всем можно найти хоть что-нибудь хорошее. К концу недели откроются интересные возможности в сфере карьеры. Важно суметь ими воспользоваться.

Стрелец

Вам нужно отдохнуть. Старайтесь избегать ответственных задач и перегрузок на работе. Есть высокий риск "выгорания". Ваше внимание будет слишком рассеянным. Астрологи советуют не спорить с руководством, чтобы полностью не испортить отношения.

Козерог

Вы настойчивые, трудолюбивые и целеустремленные профессионалы. В последнее время вам казалось, что на ваши слова никто не обращает внимания. Проявите больше силы воли по рабочим вопросам. А в личной жизни будет царить страсть.

Водолей

К сожалению, для вас эта неделя будет не очень удачной. Проблемы и поражения будут "сыпаться" со всех сторон. Не идите на рисковые меры и не принимайте важных решений. Вероятно, придется заняться решением бюрократических вопросов.

Рыбы

Астрологи предостерегают не посещать людные места на этой неделе – есть риск получить травму. На работе вы захотите отойти от намеченного плана и попробовать другой путь достижения целей. Отношения с партнером и семьей могут быть напряженными. Не следует быть слишком импульсивными.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам будущее лето принесет наибольший успех.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.