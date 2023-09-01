Кто сделает шаг к успеху, а кого могут использовать: гороскоп на 2 сентября для всех знаков

Близнецам в субботу следует быть осторожными, особенно с новыми знакомыми, а Львам – готовиться к весьма насыщенной неделе. День обещает множество событий и перемен.

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Астрологи рассказали, что ждет представителей всех знаков зодиака во второй день осени. Читайте дальше, чтобы узнать, что звезды приготовили именно вам.

Овен

Друг или родственник могут побуждать вас заняться интересным делом. Если это не разрушает какие-либо важные планы, соглашайтесь на предложение. Простое желание не даст результата. Главное – действовать. Ваши решения по поводу здоровья, скорее всего, принесут пользу. С финансами тоже все будет хорошо. Помните, что успех зависит от решительности, а не только желаний.

Телец

На вас может начать давить окружение вопросами о вашем семейном положении и возрасте. И это может очень сильно раздражать, приводить к настоящим вспышкам гнева. Спокойно объясните близким, что ваша личная жизнь на то и личная, чтобы в нее никто посторонний не вмешивался. Сохраняйте позитивный настрой, и все быстро наладится.

Близнецы

Если вы только начали обучение, особенно в новом месте, или устроились на работу, будьте осторожны с окружающими. Вами могут попытаться воспользоваться более опытные коллеги. Оставайтесь дружелюбными, но не торопитесь заводить дружбу – присмотритесь к людям получше. Дополнительные занятия спортом принесут большую пользу. Скоро вас ждет улучшение финансового положения.

Рак

Приготовьтесь к насыщенному дню. Студенты будут поглощены академическими заданиями, а с работы может прийти куча задач и проектов. Берегите себя от стресса и проблем со здоровьем, соблюдая надлежащие меры предосторожности. В этот день возможны финансовые потери, поэтому внимательно относитесь к своим деньгам и к тому, на что вы их тратите.

Лев

У вас впереди очень оживленная неделя. Звезды обещают, что она принесет решение проблем, которые донимают вас прямо сейчас. Поэтому пока расслабьтесь и отдохните. Примите все хорошее в вашей жизни и подготовьтесь принимать новые возможности. Если возникнут проблемы с финансами, просите о помощи родственников.

Дева

Чувство однообразия может огорчать вас сейчас. Поэтому по возможности проведите день в одиночестве и займитесь чем-то, что увлекает вас, чтобы восстановить внутреннее равновесие. Ищите утешение в компании близких людей и наслаждайтесь временем, проведенным с пользой. Ваши здоровье и финансы сейчас стабильны, не переживайте по этому поводу.

Весы

Если вас беспокоят опасения по поводу нежелательных трудностей и намечающегося в отношениях непонимания, успокойте себя осознанием факта, что все эти конфликты имеют разрешение. Надо только приложить немного усилий, чтобы его найти. Подумайте о новом начале и ждите прогресса в личной жизни.

Скорпион

Ожидайте радостного дня. На работе у вас впереди повышение. Поэтому подумайте о том, чтобы принять участие в проекте, который может улучшить ваше финансовое положение и открывает хорошие карьерные перспективы. Но прислушивайтесь к своему телу – не пропускайте никаких тревожных сигналов.

Стрелец

Если вы ищете работу, посвятите день подготовке к собеседованию. Так же хорошо потрудитесь, если у вас впереди какое-нибудь публичное выступление. Посвятите больше времени семье. Позаботьтесь о родных, особенно если кто-то болен. Откровенное общение только сблизит вас и укрепит родственные связи.

Козерог

Следите за своими эмоциями, ведь чрезмерной чувствительностью вы можете нанести себе душевные раны. В делах проявляйте настойчивость. Не разрешайте другим эксплуатировать вашу доверчивость и открытость. Парам следует провести день вместе, чтобы укрепить свои отношения. Новый рабочий проект, начатый в этот день, может принести значительную финансовую выгоду.

Водолей

У вас недавно появилось немало новых обязанностей и ваша безмятежная натура отошла на второй план. Вам пришлось стать более прагматичным человеком. Поднимите себе настроение встречей с приятным человеком. И отложите на другой день любую бумажную работу – сегодня день для ярких эмоций, а не для рутины.

Рыбы

Ваши отношения оказались под вопросом, а возможно даже подошли к разрыву. Сосредоточьтесь на исцелении и отпустите воспоминания, мешающие вашему прогрессу. Напряженность в семье может усилить ваше беспокойство, но постарайтесь не отчаиваться – верьте, что ситуация улучшится.

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