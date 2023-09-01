Кого ждет страсть, а кто вспомнит бывших: любовный гороскоп на сентябрь для всех знаков

В сентябре Венера выходит из фазы ретроградного движения и это создаст благоприятное время для налаживания романтических отношений. Марс в Весах усилит потребность в одиноких знаках найти своего партнера.

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Это время, чтобы урегулировать все споры в отношениях и вернуть гармонию в жизнь. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

Начало осени позволит Овнам лучше узнать своего партнера и наладить общение, если до этого возникали трудности. Подумайте о том, как наполнить отношения страстью и снова зажечь искру между вами. Одинокие Овны могут возобновить общение с бывшими, но тщательно все обдумайте, не принимайте импульсивные решения.

Телец

Тельцы слишком сосредоточены на своих личных делах и это может повлиять на ваши романтические отношения. Найдите баланс между работой и отдыхом, уделяйте больше внимания партнеру. Не бойтесь открыто говорить о своих желаниях и потребностях.

Близнецы

Общение – основа ваших романтических отношений. Будьте готовы к честному разговору о том, что вы оба хотите от жизни. Обсудите свои цели и планы, продумайте стратегию и придерживайтесь ее вместе, чтобы добиться желаемого. Одиноких Близнецов ждет интересное знакомство, впустите в жизнь новых людей.

Рак

В сентябре вы будете более эмоциональными и сосредоточенными на общении со своим партнером. Подумайте о общих целях и проектах, которые больше вас сблизят. Раки без пары могут найти свою любовь в неожиданном месте, прислушивайтесь к своему сердцу.

Лев

Ваше эго может стать причиной проблем в отношениях. Важно уделить время своему партнеру и прислушиваться к его желаниям. Откровенно поговорите о своих чувствах и избегайте конфликтов. Одинокие Львы будут привлекать к себе внимание противоположного пола, но не закрывайтесь от новых знакомств и впечатлений.

Дева

Девам лучше направлять эмоции на то, чтобы выразить свою любовь творческим способом. Это только укрепит ваши отношения и наполнит их положительными и яркими впечатлениями. Найдите больше общих интересов и проводите время вместе. Девы без пары могут обрести любовь среди людей, имеющих такие же взгляды на жизнь, как и они.

Весы

Весам лучше откровенно поговорить с партнером о своих желаниях и ожиданиях от отношений. Это поможет вам устранить проблемы и улучшить свои отношения. Не пренебрегайте своими потребностями ради партнера, ищите компромисс.

Скорпион

В сентябре ваши отношения станут более страстными. Не бойтесь говорить о своих потребностях и желаниях, откройтесь партнеру, чтобы он мог лучше вас понимать. Найдите интересные способы удивить любимого человека. Одинокие Скорпионы могут завести новые знакомства.

Стрелец

Совместное планирование будущего укрепит ваши отношения. Сосредоточьтесь на своих целях и следуйте стратегии, которую вы спланировали с любимым человеком. Подумайте о том, чтобы удивить партнера спонтанными романтическими сюрпризами.

Козерог

Понимание и терпение – это база для гармонических отношений. Спланируйте совместные поездки или посетите интересные мероприятия, чтобы укрепить связь с партнером. Будьте открыты к новым впечатлениям. Одинокие Водолеи, возможно, встретят любовь среди знакомых людей.

Рыбы

Подумайте о своих отношениях и спланируйте ваше будущее. Искренне поговорите с партнером о своих потребностях и целях, это только укрепит вашу связь. Позвольте эмоциями управлять вами, подчинитесь своим чувствам. Одинокие Рыбы могут влюбиться в человека, с которым имеют много общего.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на сентябрь, где рассказывал, как ретроградный Юпитер повлияет на все знаки зодиака.

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