Кто решит проблемы и осуществит мечты: подробный гороскоп на август

Август этого года будет особым месяцем. На него приходится два полнолуния, которые будут при этом Суперлунами. Также поочередно шесть планет будут находиться в ретроградном движении Венера, Сатурн, Плутон, Уран, Юпитер, а в конце месяца еще и разрушитель планов Меркурий. Такое количество астрологических событий не может не повлиять на жизнь людей.

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Каким именно будет это влияние, спрогнозировали астрологи, составившие детальный гороскоп для каждого знака зодиака. Что предсказывают звезды именно вам, узнайте дальше.

Овен

Вы приближаетесь к завершению какого-то важного проекта и превращаете свои мысли в реальность. Не будьте слишком строги к себе и ни в коем случае не сдавайтесь в шаге от цели, даже если начали делать ошибки. Вы ближе к успеху, чем вам кажется. Вдохновение на осуществление своих мечтаний найдет вас, когда вы будете меньше всего этого ожидать. Будьте беспристрастны в этом августе, доверяйте своей интуиции и оставайтесь верны тому, кем вы являетесь.

Телец

Амбициозный август готов направить вас к новым карьерным высотам. Сосредоточьтесь на том, чтобы завершить все, что, возможно, покинули на полпути, доведите до ума все проекты, и вы поразите начальство трудолюбием и вниманием к деталям. Ретроградный Меркурий в конце августа может поставить вашу личную жизнь на паузу. Помните, провал даже больших планов или болезненный отказ не означают конец света. Не торопитесь с выводами – время все расставит по местам.

Близнецы

Загляните глубже в себя в августе. Внезапные прорывы и озарения вдохновят вас на лучшее понимание своих убеждений и побуждают вас использовать новые знания, чтобы взглянуть на старые проблемы свежим взглядом. Окончание поездки или обучение даст вам возможность сформулировать недавние открытия и поделиться ими с другими. Говорите уверенно, но не забывайте, что у вас нет ответов на все вопросы. Вам не нужно доказывать, что вы являетесь бесконечным источником фактов и информации.

Рак

Начало августа даст вам моменты ясности, помогающие справиться с нерешенными мыслями и непрожитыми чувствами. Слушайте свою интуицию и вам будет легче увидеть путь вперед. Если у вас есть контрактные обязательства, незакрытые финансовые вопросы или личные разговоры или встречи, которых вы избегали, займитесь ими до того, как Меркурий 23 августа станет ретроградным. Он сильно усложнит эти задачи.

Лев

В августе начнется ваше новое путешествие к самопознанию. Вы можете пережить моменты нестабильности в своем образе жизни, поэтому вам важно заново перераспределить свои время, энергию и ресурсы. Обратите внимание на факторы, вызывающие нервозность и тревогу, и вы лучше поймете, как улучшить свое эмоциональное благополучие. Полнолуние в Рыбах к концу августа вдохновит вас превратить пережитые проблемы в мудрость.

Дева

Расставьте приоритеты в этом месяце. Ваш ум сейчас остр, как никогда, и способен отличить важное от второстепенного. Сформируйте для себя новый, более эффективный график – как в повседневной жизни, так и в работе. В день, когда начнется ваш сезон, ретроградный Меркурий начнет вносить неразбериху в то, над чем вы работаете. Сосредоточьтесь на удовлетворении своих основных потребностей вместо того, чтобы брать на себя много обязанностей.

Весы

Пора показать людям творческий проект, над которым вы работали. Не позволяйте волнению по этому поводу взять верх. Поделитесь своими творениями с миром и направьте освободившуюся энергию на достижение новых мечтаний. В августе вы получите возможность устранить крупную проблему в личной жизни. Это принесет вам чувство облегчения и счастья. Подходите к этой задаче со всей своей зрелостью и не позволяйте переживаниям о прошлом омрачить возможности изменить настоящее.

Скорпион

В этом месяце уделяйте больше внимания людям и событиям, которые дают вам чувство покоя. У вас будет больше шансов сгладить разногласия с членами вашей семьи или соседями, если вы сосредоточитесь на поиске решений, а не на доказывании своей правоты. Очистите свой разум от мыслей, вызывающих у вас стресс. Так вы можете расставить приоритеты в своей карьере. Соглашайтесь на предложения, которые разжигают в вас страсть, и участвуйте в мероприятиях, которые поднимают вам настроение.

Стрелец

Разбудите своего внутреннего ребенка, вновь открыв для себя собственные желания и цели. Следуйте туда, куда ведет ваше сердце, отбросив страх и сожаления. Ищите знания и впечатления от посещения новых мест. При работе над расширением своих горизонтов вы можете заметить, что упускаете из виду определенный момент, который приводит к проблемам в вашей социальной жизни. И это доставляет вам облегчение. Не бойтесь мелких ошибок. Они не нанесут вреда вашей репутации, зато принесут опыт.

Козерог

В первый день августа полнолуние в Водолее осветит ваш финансовый сектор и вам станет легче преодолевать трудности, связанные с заботой о себе и налаживанием рабочей рутины. Вы возвращаетесь к привычному ритму и, как следствие, скоро начнете продвигаться вперед к своим целям, строить себе материальную базу на будущее. По мере роста вашей уверенности не хвастайтесь преждевременно тем, над чем вы работаете и какие возможности открываются перед вами. Некоторые шаги лучше делать молча.

Водолей

Постарайтесь глубже понять эмоциональные потребности и истинные желания. Это направит вас в новом направлении. Продолжайте ставить себя на первое место, но помните, что важны не только ваши интересы и желания. Особенно когда речь идет о вашем партнере в жизни. Когда вы сделаете личную жизнь своим приоритетом, вы можете почувствовать желание вывести ее на новый уровень. Разговаривайте со своей половинкой, но не проявляйте чрезмерной настойчивости и сосредоточенности на себе.

Рыбы

В августе найдите время для спокойных размышлений и медитации. Так вы разовьете собственную уверенность в себе. Вы можете доверять своей интуиции. Но помните о своих обещаниях – если дали слово, держите его. Ретроградный Меркурий 23 августа принесет вам чрезмерный уровень беспокойства по поводу личной жизни. Постарайтесь не делать из мухи слона, слишком зацикливайться на проблемах и спешить все исправить. Оставьте пространство для вашей половинки и действуйте как равноправные партнеры.

Ранее OBOZREVATEL публиковал финансовый гороскоп на август для всех знаков зодиака.

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