Кто разорвет отношения, а кого ждут новые победы: гороскоп на неделю для всех знаков

22 января Уран, планета хаоса, окончила свою ретроградность. Для знаков зодиака наступает период легкости и перемен.

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Астрологи говорят, что в течение 24-30 января ни одна планета не будет ретроградной, что является относительно редким явлением. Вечером 26 января Венера войдет в знак мечтательных Рыб, где она останется на протяжении следующего месяца. Это один из самых приятных транзитов, поэтому звезды советуют просто наслаждаться жизнью.

Овен

В этот период не ждите от себя слишком много. Сосредоточьтесь на том, что вас действительно волнует, и поверьте, что на данный момент этого достаточно.

Отпустите мельчайшие проблемы. Прекратите сравнивать себя с другими – с теми, кто, по вашему мнению, достигли гораздо большего. Идите своим путем к своей цели.

Телец

Вы пытаетесь оградить других от своих чувств. Вы придумали себе, что ваши печали, страхи или тревоги могут быть только обузой для родных, а самое лучшее, что вы можете сделать – это замкнуться в своих трудностях.

Просите об эмоциональной поддержке или сострадании – именно на этом строится дружба. Откройтесь родным, вы получите колоссальную помощь.

Близнецы

На этой неделе не позволяйте никому убедить вас, якобы ваша проблема заключается в том, что вы недостаточно упорно работаете.

Напротив – вы довели себя почти до "выгорания", вам срочно нужен отдых. Посвятите время себе, родным и друзьям.

Рак

Раки столкнулись с достаточным количеством разочарований. Теперь вы начинаете задумываться, не лучше ли было бы перестать мечтать о недостижимом, не ценнее ли иметь синицу в руках, чем призрачного журавля?

Трудно найти правильный баланс, но не следует предавать свои мечты. Иногда нужно немного подождать.

Лев

Львы на этой неделе получат желаемое признание. Окружающие будут прислушиваться к вашим идеям и советам.

Действуйте так, как велит вам интуиция. Это удачная неделя для новых начинаний.

Дева

Пора пересмотреть личные отношения. В вашей жизни есть человек, из-за которого вы чувствуете постоянное давление и напряжение. Даже если вы активно не конфликтуете с этим человеком, он преследует ваши мысли.

Но на этой неделе сосредоточьтесь на том, чтобы влить свою энергию во что-нибудь положительное. Избегайте неприятных разговоров и проведите время с друзьями.

Весы

Весам звезды советуют вспомнить о старых друзьях. Пора отвлечься от работы и ежедневной рутины. Вспомните, кто из старых знакомых чаще заставляет вас улыбаться?

И не медлите – напишите или позвоните этому человеку. Это принесет хорошее настроение, энергию и новые идеи.

Скорпион

Хватит выполнять тяжелую работу самостоятельно. Научитесь доверять другим и делегировать полномочия.

Коллеги помогут справиться с трудностями в работе. Сотрудничество не обязательно должно быть стрессовым. На этой неделе общение повысит производительность.

Стрелец

Как правило, вы с удовольствием плывете по течению, легко получаете новый опыт, встречаете интересных людей и четко видите цель. На этой неделе вам захочется большего.

Всю энергию вы будете тратить на то, чтобы быть первым, быть лучшим. Но иногда следует наслаждаться моментом вместо того, чтобы постоянно добиваться новых вершин. Обратите внимание на тех, кто рядом. Они в вас нуждаются.

Козерог

Вы наслаждаетесь победами, которые не приходят слишком легко. Новая неделя – начало новых стремлений, переездов, достижений и начинаний.

Попытайтесь выдохнуть и отдохнуть. Звезды советуют немного расслабиться и обратить внимание на здоровье.

Водолей

Вы столкнетесь с барьерами, которые кажутся непреодолимыми, испытаете разочарования или отказы. Некоторым мечтам не суждено сбыться – просто примите эту истину.

Хорошие идеи не всегда приводят к хорошим результатам. Вы можете упорно работать месяцами, даже годами, не имея успеха. Но на этой неделе вы увидите, что во вселенной есть еще сюрпризы и что не все потеряно. Ваши усилия и планирования не напрасны. Они наращивались, и наконец-то наступит прорыв.

Рыбы

Рыбам звезды советуют быть смелыми и храбрыми. Не давайте другим сбить вас с верного пути.

Вам не нужно чувствовать вину за то, что выражаете себя или исполняете свои желания. Но не будьте эгоистичными и жестокими.

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