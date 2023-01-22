Как сделать год Кролика успешным: китайский гороскоп

Сегодня отмечается Новый год по китайскому календарю, поэтому год черного (водяного) Кролика вступает в свои права. Сам по себе Кролик олицетворяет в китайской астрологии миролюбие, терпение, долголетие и успех во всех областях жизни. Элемент воды, с другой стороны, означает применение силы нашей мудрости, интуиции и инстинктов. Так что этот год в общем будет посвящен балансировке жизни.

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Но вместе с тем дополнительная защита и талисманы удачи не помешают. Астрологи разложили Год Кролика на аспекты, выяснили, каким знакам в каких областях повезет больше, а каким меньше, и дали советы, как всем избежать неприятностей.

Талисманы 2023 года

У года Кролика будут свои талисманы, которые нелишне будет иметь с собой. Вот что будет приносить удачу в этом году.

цифры – 3, 4, 9 и любые содержащие их числа;

цвета – красный, фиолетовый, розовый, синий;

растения – подорожник, лилия, жасмин, антирриниум (львиный зев);

направления – восток, юго-восток, юг.

Как в год Кролика добиться финансового успеха

Если вы по китайскому гороскопу Бык, Дракон, Змея, Овца, Обезьяна или Петух, вам нужно соблюдать осторожность в своих расходах. Распоряжайтесь деньгами мудро, планируйте свои затраты, ищите скидки и акции, делайте запасы и побольше откладывайте в сбережения. Один из хороших способов сэкономить деньги для вас, это сократить количество походов в кафе и рестораны – приготовление пищи дома пойдет вам на пользу в частности в финансовом плане.

Кому необходимо позаботиться о здоровом питании

Особенно позаботиться о своем здоровье в этом году гороскоп советует родившимся в годы Тигра, Змеи, Собаки и Свиньи. Лучший способ сделать это – обратить внимание на питание. Включите в свой рацион больше свежих овощей и фруктов, позаботьтесь о балансе питательных веществ и потребляйте достаточно белков. Представителям знака Тигр также следует беречь себя от холода и пыли – возможны неожиданные аллергические реакции. А Собакам следует пересмотреть свой образ жизни в сторону более здорового, уменьшить количество плохих привычек и больше двигаться.

Ключ к счастливым и плодотворным отношениям

Если вы родились под знаком Тигра, Дракона, Змеи, Лошади, Овцы и Свиньи, в плане личных отношений этот год может быть для вас довольно сложным. Чтобы сохранить теплоту со своими самыми близкими людьми, уделяйте им как можно больше времени. Не запускайте конфликты с родными и друзьями – проговаривайте все обиды, улаживайте проблемы совместно, при необходимости вместе обращайтесь к психологам. Будьте терпеливы и ваши отношения только укрепятся.

Для кого важно будет отдельно позаботиться о физической форме

Физическая форма станет важной темой для рожденных под знаком Крысы, Быка, Дракона, Кролика, Лошади и Овцы. Так Драконам нужно будет увеличить свою физическую активность, если они хотят укрепить свое здоровье. В свою очередь Кроликам следует проявлять осторожность, если им захочется экстрима или приключений. А вот Быкам и Крысам гороскоп советует добавить в свою ежедневную рутину физические упражнения умеренной интенсивности. Это могут быть не только пробежки и походы в спортзал – просто приучить себя ходить пешком и подниматься по лестнице уже будет очень полезно.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на год Кролика для всех знаков китайского зодиака.

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