Гороскоп на День летнего солнцестояния: кто захочет уйти из отношений и начать новую жизнь

День летнего солнцестояния в этом году совпадает с началом едва ли не самого романтичного астрологического сезона года – периода, когда Солнце находится в знаке Рака. Астрологи говорят, что это будет хорошее время для переоценки отношений в своей жизни. Своего подхода к общению с другими людьми. В это время возможны также конфликты и даже разрывы. Это может быть достаточно болезненным, но такие события освободят место для чего-то нового и более яркого, что придет вместо.

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Астрологи составили любовный гороскоп для всех знаков зодиака на период летнего солнцестояния. Что будет с вашим знаком, узнайте из материала дальше.

Овен

Вам тяжело будет справиться с потоком эмоций и подчас это будет действительно утомительно. В самом деле, запаса ваших сил хватит на любую бурю чувств. Подумайте о том, что вы можете находиться на пороге личных перемен. Пробуйте что-нибудь новое, меняйте свои предпочтения и подходы. И самое главное – оставляйте как можно больше времени для общения с собой.

Телец

Этим летом вам, возможно, придется посмотреть важнейшие отношения в жизни – семейные. Погружайтесь в изучение своих корней, изучайте историю семьи и вы можете взглянуть на своих родственников совершенно новым взглядом. Некоторые истории придется переписать, вместо этого вы получите глубокое чувство принадлежности и примирения со своим прошлым.

Близнецы

Вам редко не хватает слов. Но следующие несколько недель проблема будет заключаться именно в том, чтобы сформулировать правильные ответы на вопросы себе из собственного внутреннего диалога. Вместо унижать и позорить себя, попробуйте дать себе больше любви и сострадания. Это позволит создать желаемую реальность.

Рак

Что действительно ценно для вас? Как только Солнце окажется в вашем знаке, задайте себе этот вопрос. Свет активирует ваш дом самостоятельности и идентичности, освещая необходимость сменить ваши личные и общие приоритеты. Опасайтесь вкладывать слишком много энергии и ресурсов в людей и вещи, которые не дают вам ничего взамен.

Лев

Солнцестояние принесет вам подлинный всплеск энергии и толчок к победам. В вашем знаке происходит настоящий парад планет, так что предстоящий сезон предвещает серьезные преобразования. Измените свое поведение, пути своего самоутверждения и то, как вы относитесь к другим. Уже к осени вы почувствуете значительные перемены.

Дева

Этим летом вам придется балансировать между отдыхом наедине с собой и необходимостью и желанием общения. Стройте этот баланс, основываясь на сигналах интуиции. Лучше всего вы будете слышать себя, если займетесь медитацией. Даже несколько минут самоуглубления в день улучшат ваше видение.

Весы

Этим летом вы начнете видеть больше оттенков в отношениях, и это повлияет на вас. Например, вам захочется избавиться от связей, которые больше не отвечают вашим потребностям и запросам. Не грустите по ним слишком – поддержание сухих ветвей забирает много сил. Оставьте рядом с собой тех, кто дает вам необходимую поддержку.

Скорпион

Не пытайтесь форсировать события, дайте им происходить естественным образом и расширять горизонты, углублять видение. Возможно, значимые для вас отношения побуждают вас к карьерным изменениям, возможно, к важным творческим экспериментам. Прислушайтесь к людям, которые многое значат для вас. Они видят то, что недоступно вашему внутреннему взору.

Стрелец

Вам придется изменить перспективу, что может сопровождаться кризисом идентичности. В результате вы можете полностью изменить свое мышление и видение мира вокруг вас. Поэтому старайтесь побольше отдыхать и накапливать силы. Это полет через турбулентность может показаться непростым и отвернуть от вас людей, которые больше не могут вам ничего дать.

Козерог

Вы можете почувствовать чрезвычайную уязвимость в отношениях. Это может быть некомфортно для человека такой силы духа, как вы. Но помните: единственный способ смириться с близостью – это чаще принимать ее. Поэтому открывайтесь тем, кого вы любите и доверяете. Хотя бы понемногу. Вы будете удивлены, насколько это вас укрепит.

Водолей

Вы не любите глубокие связи с другими людьми. Но Солнце в пик своего могущества может показать вам ваши отношения в новом свете. Учтите, что взаимное общение часто происходит по принципу отражения. Все, что вам не нравится или что вы не цените в других, может научить вас чему-то важному в вас самих, поэтому следите за взаимодействиями с окружающими людьми.

Рыбы

Вам дается время и возможность позаботиться о самых важных отношениях в мире – отношениях с собой. Поскольку Сатурн и Нептун находятся в ретроградном положении в вашем знаке с обеих сторон от солнцестояния, вы можете почувствовать, что Вселенная подталкивает вас к пересмотру, переоценке или даже переосмыслению себя и своего места в мире. Это означает возврат к основаниям. Сосредоточьтесь на поддержании своего психического и физического здоровья, а остальное приложится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как летнее солнцестояние изменит жизнь всех знаков зодиака.

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