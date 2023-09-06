Карьерные успехи и новая любовь: кому больше всего повезет в сентябре. Гороскоп

Сентябрь – месяц перемен, новых вызовов, перспектив и важных решений. Начало осени ознаменуется и целым "парадом" ретроградов: в той или иной фазе обратного движения будут находиться семь планет: Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон.

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Особенно на представителей всех знаков зодиака повлияют Венера и Юпитер. Венера, выйдя из фазы ретрограда, создаст благоприятное время для налаживания личных отношений, а Марс в Весах усилит потребность одиноких знаков обрести свою "половинку". Ретроградный Юпитер продлится с 5 по 31 декабря, поощряя изменения, внутренние трансформации и импульсивные решения. По словам астрологов, больше всего повезет в сентябре представителям трех знаков зодиака.

Овен

Если вы давно решались на изменения в жизни – сейчас идеальное время. Токсичные отношения портят физическое и эмоциональное здоровье. Вы можете чувствовать истощение и усталость от постоянных эмоциональных качелей, которые не дают и шанса на передышку.

Да, разрыв отношений – это всегда сложный и болезненный период. Исцеление может длиться долго. Однако как только вы почувствуете настоящую свободу – вы сможете вольно дышать и будете готовы к новым победам. Конечно, вы встретите настоящую любовь. Это будет действительно особенный человек, который сможет вылечить ваши душевные раны. Рядом с ним вы будете чувствовать себя надежно и защищенно.

Близнецы

Сентябрь изменит вашу жизнь. Астрологи предсказывают невероятные карьерные успехи. Ваши способности, таланты и упорный труд наконец-то заметят и оценят. Начало осени – период подлинного прорыва. Вы получите значительные финансовые поступления и найдете новые источники доходов.

Но на личном фронте вероятны неудачи. Попытайтесь не слишком зацикливаться на проблемах. Сейчас очень подходящее время, чтобы сфокусировать внимание на карьере. Вам удастся получить новые заказы и найти новых партнеров.

Водолеи

Настройтесь на положительные изменения – черная полоса наконец закончится. Не бойтесь рисковать и экспериментировать. Как говорил классик: "Смелые всегда находят счастье".

Хорошее настроение поможет быть на высоте во время собеседований и переговоров. Вы получите очень перспективный результат. Осенью ваша жизнь действительно станет ярче. Вы сможете воплотить мечты и желания.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам зодиака сентябрь принесет самые большие изменения.

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