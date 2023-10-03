Кто потерпит неудачу: на три знака ждут разочарования и ошибки до 8 октября

С 2 по 8 октября Меркурий находится в Весах и это дает ощущение, что мы можем выразить все свои мысли и прямо сказать, что думаем об определенной ситуации или человеке. Но не всегда это хорошая идея, и для Близнецов, Рака и Козерога это может иметь негативные последствия.

На этой неделе Венера вошла в Деву и это переломный момент для этих знаков, потому что им нужно пройти препятствия и испытания. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Близнецы

У вас есть много планов на эту неделю, но если вы не успеете все сделать, то будете корить себя за это. Вы почувствуете, что потерпели неудачу. Близнецы обвиняют себя в событиях и вещах, вышедших из-под контроля. Главное, чтобы вы признали свою ошибку и начали двигаться вперед. Хотя это не обязательно будет большая проблема, но вы воспримете это слишком трагически.

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Рак

Убывающая Луна в Близнецах заставит почувствовать, что вы не можете двигаться вперед. В течение этой недели вы можете столкнуться с разочарованием по некоторым обстоятельствам, но не дайте негативным эмоциям полностью охватить вас. Раки слишком сильно давят на себя, требуя идеальности во всем. Все придет в нужное время, поэтому не истощайте свой организм.

Козерог

Вы слишком много ожидаете от этой недели. Но вам следует приготовиться к препятствиям и испытаниям, это поможет больше узнать о своих потребностях. Когда вы думаете, что все будет хорошо, но на самом деле что-то идет не так, сразу впадаете в панику и не знаете куда девать всю накопленную энергию. Не огорчайтесь, что события развиваются не по плану, все наладится.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на неделю до 8 октября, где рассказывал, кого ждет карьерный рывок, а кто углубится в романтику.

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