Карьерный рывок или романтика: гороскоп на неделю до 8 октября для всех знаков зодиака

Козероги могут совершить карьерный рывок, это повышение окажется для них очень важным. Водолеи будут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 8 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Если вы чувствуете потребность в изменениях, то эта неделя будет подготовительной, которая мягко и постепенно подготовит вас морально к тому, что скоро вы окажетесь в совершенно новых обстоятельствах и будете совершать необычные для вас действия.

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Телец

Целую неделю происходит усиленное общение, чуть ли не каждый день у вас – встречи, знакомства, переговоры, конференции, где вам предстоит выступать перед большим количеством людей и зажигать их сердца.

Близнецы

Всю неделю продолжается подготовка к каким-то важным событиям, вы выкладываетесь на полную силу, отводите все свое время, если не разным подготовительным действиям, так распространению информации обо всех этих мероприятиях, помогаете создать ажиотаж.

Рак

Можете оказаться в эпицентре всеобщего внимания. Впрочем, это может быть как положительная, так и отрицательная причина, когда вас будут со всех сторон рассматривать, обсуждать, восхищаться или сплетничать, чуть ли не легенды слагать.

Лев

Эта неделя будет достаточно тщательно распланирована, и крайне важно далеко не выбиваться за пределы этих планов, потому что вы таким образом сможете успеть многое сделать, поскольку время у вас на все ограничено.

Дева

Случайные предложения на этой неделе могут превратиться в конкретные и перспективные, которые могут стать финансово успешными. Главное – рассмотреть эти же перспективы в, казалось бы, мимолетных приглашениях из вежливости.

Весы

Ближайшее окружение готовит вам сюрпризы. Впрочем, это все очень вовремя, ведь сейчас именно Весы отмечают свои дни рождения, так что делайте вид, что не замечаете всего того ажиотажа, который вокруг создают ваши родные и коллеги, готовясь к вашим праздникам.

Скорпион

Вы начинаете больше двигаться, как в прямом, так и в переносном смысле, то есть больше ходить, чем ездить, бегать по лестнице вместо того, чтобы использовать лифт, да и чаще забегать в нужные кабинеты, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Стрелец

Пришло время продемонстрировать свой высокий профессиональный уровень, показать всем вокруг, особенно руководству, и свое усердие, и свои таланты, креатив, умение коммуницировать и усердно работать.

Козерог

Где-то впереди замаячит возможность получить новую должность. Но перспективы будут настолько туманны, что вы не слишком осознаете, действительно ли это повышение будет для вас выгодным шагом или шкурка выделки все же не стоит.

Водолей

Если вы сейчас находитесь в состоянии влюбленности, то эту неделю вы проведете на максимальном подъеме. Ведь у вас есть повод радоваться жизни, получаете удовольствие как от ваших отношений, так и от своего прекрасного состояния.

Рыбы

Неделя обещает быть спокойной, когда особых сложностей не предвидится, но и чего-то яркого и достопамятного тоже не происходит, будет даже несколько скучно, но для вас это именно сейчас и важно, потому что вам нужна стабильность.

Как сообщал OBOZREVATEL, на октябрь этого года приходится коридор затмений. 14 числа произойдет кольцевое затмение Солнца, а 28 – частичное лунное. Следовательно, космические энергии несомненно окажутся настолько бурными, что будут нести значительные изменения представителям всех знаков зодиака.