Кто получит шанс начать все с чистого листа: гороскоп до конца мая

Конец весны с астрологической точки зрения будет очень насыщен планетарными транзитами. Меркурий выйдет из ретрограда, а ретроградным уже стал Плутон. Венера окажется в Раке, открыв дорогу глубокой романтике, Юпитер в Тельце со второй половины месяца усилит удачу, а к концу места Марс перейдет в знак Льва, подарив всем больше уверенности в себе.

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Что это означает для каждого из знаков зодиака? Астрологи рассказали в гороскопе на май 2023 года. Вот что он предсказывает.

Овен

Будьте честны в том, что вам нужно сейчас. Занимайтесь тем, что делает вас счастливым, что заставляет вставать утром с кровати. Если вы не видите ответа на этот вопрос, попробуйте записывать свои мысли и эмоции, чтобы выпустить их наружу. Ваши письма себе помогут раскрыть вашу душу.

Телец

Май дает вам шанс исправить прежние ошибки. Хотя у вас будут моменты уныния, космос приносит вам счастье и достаток. Фокусируйтесь на позитиве и наслаждайтесь каждую минуту. Не критикуйте и не принимайте эти чудесные дни как должное. Проявляйте благодарность, пропускайте все, что идет вам в руки, через свое сердце.

Близнецы

Со всем хаосом и драмой, происходящими вокруг вас, трудно найти минутку для себя. Но придется. Перестаньте быть жилеткой для своих близких и сосредоточьтесь на собственных чувствах и эмоциях. Вы также нуждаетесь в внимания и заботе. В конце концов, чтобы надеть кислородную маску на ближнего, сначала вы должны надеть ее на себя. Посвятите месяц тому, чтобы насытить кислородом свои легкие.

Рак

Вы готовите переход в последующий период своей жизни. Вам понадобятся какие-угодно советы от толковых людей, поэтому не стесняйтесь обращаться к своим друзьям, родным и даже знакомым, с которыми давно не общались. Скорее всего этим переходом станет новая работа. Не бойтесь этого изменения – оно принесет удивительные результаты. Даже обычное собеседование может дать что-нибудь полезное.

Лев

Чем бы вы ни занимались в жизни, сейчас вы стремитесь расширить и диверсифицировать свою профессиональную деятельность. Но, взяв на себя больше обязанностей, вы только покажете начальству, что вас можно использовать как рабочую лошадку, и не достигнете своих целей. Поэтому прямо говорите о том, чего вы хотите и что вам нужно. А уж потом демонстрируйте драйв и страсть.

Дева

Ваш разум открыт для новых идей, вы готовы расширять свой кругозор. Так что ищите людей с похожими интересами. Это не только поможет вам реализовать свои проекты или найти новое хобби. Так вы окажетесь в той среде единомышленников, которую давно искали. Это повысит вашу уверенность.

Весы

Ни один успех не доставит должного удовольствия, если вы одиноки. Поэтому идите к людям. Так вы можете найти своего особого человека, свою любовь или освежить страсть в существующих отношениях, сделать их снова нежными. Но при этом ни в коем случае не забывайте о своих желаниях и личных границах.

Скорпион

Вы находитесь в процессе превращения в яркого и уверенного в себе человека, как давно хотели. Но все еще держитесь за то, что вам только мешает. Понять, что тянет вас обратно, можно, поставив определенные ситуации и дружеские отношения на паузу. Вы увидите, кто и что имеет для вас подлинную ценность и укрепляет вашу самооценку. Вы заслуживаете, чтобы вас окружали поддерживающие вас люди.

Стрелец

Вы будете с подозрением относиться к намерениям своего партнера или любимого человека в ближайшие недели. Как только Меркурий выйдет из ретрограда, вы увидите, что опасения были безосновательными. До того постарайтесь не наделать ошибок. Приложите все усилия, чтобы пройти через сложный период вместе со своим важным человеком. Будет непросто, но оно того стоит.

Водолей

Вы наконец-то ощущаете прилив вдохновения, позволяющий работать над старыми творческими проектами. Начальство заметит ваш энтузиазм и поручит вам больше такой работы, что будет приятно. Но при этом на вас свалится немало личных дел, требующих внимания. Так что придется искать баланс.

Рыбы

В этом месяце у вас будет мало времени на отдых из-за целой кучи задач. Но приложите все усилия, чтобы не остаться без релакса. Пусть это будет всего несколько минут медитации в день, но она должна быть качественной. Даже просто полежать в теплой ванне будет вам полезно. Чем больше внимания вы уделите себе, тем легче вам будет сохранять концентрацию.

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