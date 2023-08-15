Кто получит награду, а кому готовиться к прорыву: гороскоп Таро на неделю

7 пентаклей – это карта, которая оказывает влияние на все знаки зодиака на этой неделе. Это означает, что нужно упорно работать и развиваться, чтобы добиться желаемого. Ваши усилия и труд со временем обязательно окупятся.

Видео дня

Астрологи составили гороскоп, который поможет узнать, какая карта выпала каждому знаку. Прогноз Таро нужно воспринимать как шанс понять что-то под другим углом и подумать о тех возможностях, на которые раньше не обращали внимания.

Овен

Четверка пентаклей побуждает вас задуматься о финансовых расходах и ответственно относиться к сбережениям. Овны либо берегут каждую копейку, либо тратят деньги на разные необдуманные покупки. Найдите баланс в этом, придумайте стратегию и придерживайтесь ее.

Телец

Ваша карта на этой неделе – это двойка жезлов. Сейчас перед вами открылись новые возможности, но это не время, чтобы действовать импульсивно. Тщательно обдумывайте все предложения и выбирайте, что действительно важно для вас. Но вы можете выходить из своей зоны комфорта, чтобы изучать и исследовать что-то новое.

Близнецы

Двойка пентаклей символизирует достижение гармонии в жизни. На этой неделе вам нужно сделать шаг назад и расставить приоритеты. Зная, на что вы действительно хотите тратить время и энергию, вы можете найти решение, которое избавит от проблем и принесет успех во всех областях жизни.

Рак

Туз мечей показывает, что на этой неделе ваш разум будет яснее. Если вам кажется, что вас кто-то обманывает, то в этот период обязательно откроется правда и вы все увидите своими глазами. Взгляните на ситуацию под другим углом.

Лев

Королева пентаклей заботится о том, чтобы все были накормлены, в доме был порядок и чтобы уделяли достаточно времени своей семье и близким. Если у вас есть проблемы, то не бойтесь обратиться за помощью к другим. Семья всегда поддержит и выслушает.

Дева

Принцесса кубков призывает вас вернуться к тому состоянию, когда вы были бесстрашны и уверены в себе. Возможно, прошедшие события сделали вас закрытым и вы не хотите показывать свои чувства, чтобы защититься от боли. Но так вы можете отстраниться от всех радостей жизни. Не позволяйте прошлому отрицательно влиять на ваше будущее.

Весы

Туз пентаклей показывает, что на этой неделе вас ждет много возможностей, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Если на работе появились проблемы или инвестиции не окупились, то сейчас самое время все исправить.

Скорпион

Король кубков означает уравновешенность и контроль. Карта напоминает вам об эмоциональной зрелости, если у вас произошли неприятные события, немного подкосившие вас. Возможно, вы закрылись в себе, чтобы не выражать эмоции, но стоит открыть свое сердце, чтобы освободиться от боли.

Стрелец

Пятерка мечей сигнализирует о том, что назревает конфликт в определенной сфере вашей жизни, и противостояние может скоро произойти. У вас может возникнуть соблазн выиграть спор любой ценой, но подумайте о последствиях. Пытаясь доказать свою правоту, вы можете сказать или сделать вещи, о которых позже пожалеете.

Козерог

9 мечей указывает на то, что вы сейчас страдаете от какой-то потери или разочарования. Этот стресс тяготит вас и вы, возможно, чувствуете, что уже никогда не сможете быть таким как раньше. Уделите время себе и попробуйте исцелиться и наполниться новыми силами и энергией. Вы должны двигаться дальше и развиваться.

Водолей

На этой неделе вам стоит разорвать отношения, которые не доставляют вам удовольствия. Восьмерка кубков показывает, что это будет трудно, особенно потому, что вы уделили этим отношениям много времени и приложили немало усилий. Но это следует сделать, потому что так вы стоите на месте.

Рыбы

Пятерка кубков показывает, что вы позволили себе остаться в состоянии разочарования и сожаления. Хотя боль, которую вы чувствуете, реальна, нельзя всегда оставаться в этом режиме. Вы сосредоточились на своих неудачах и ошибках, но так вы не добьетесь успеха и не будете счастливы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал, что готовит последняя неделя перед ретроградным Меркурием всем знакам зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.