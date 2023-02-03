Кто останется сам, а кто решит все проблемы: что Венера в ближайшее время принесет знакам зодиака

В феврале, который только что начался, планета любви, счастья и денег Венера будет находиться в Рыбах с переходом в знак Овна. Это, с одной стороны, принесет раскрытие глубинных эмоций, а с другой может привести к необдуманным финансовым решениям.

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Астрологи составили гороскоп с прогнозом для всех знаков зодиака. На кого положение Венеры окажет хорошее влияние, а кому принесет проблемы, читайте дальше.

Овен

Вы завершите большинство своих текущих дел и будете посвящать время отдыха и работе над новыми идеями. В середине месяца Венера нарушит ваше эмоциональное равновесие и любой сможет внести смятение в ваши чувства и мысли. Исправить эту ситуацию помогут прогулки и поездки. А вот в отношениях с партнером вам придется заново расставлять границы и бороться с чувством неуверенности своей половинки. Не забывайте заботиться о своем психологическом состоянии.

Телец

У вас появится шанс исправить ошибки прошлого – в этом месяце вы будете невероятно искусны в управлении ситуациями. Венера заставит вас выйти за пределы пузыря своего круга общения и это может вас шокировать. На работе ждите важной задачи. Также вам должны вернуть когда-то взятые взаймы деньги. Приложите в феврале как можно больше усилий, чтобы стать лучшей версией себя. И не обижайтесь на своего партнера – его поступки и предложения действительно принесут вам пользу.

Близнецы

Венера принесет вам хорошее настроение в этом месяце. Не уклоняйтесь от домашних обязанностей – это изменит вашу связь с родными. Ожидайте от друзей и коллег на работе хороших новостей. Но ближе к концу месяца внимательно следите за своим поведением. Вы можете создать себе лишние проблемы. Если вы находитесь в отношениях, для вас настало удачное время спланировать и осуществить переезд в новое жилье. Но остерегайтесь конфликтов с партнером – вам придется приложить немалые усилия, чтобы вместе найти комфортное для всех решение.

Рак

Ваше внимание в этом месяце будет непоколебимым – вы уложитесь во все дедлайны и достигнете намеченных целей. К тому же вы отвергнете гордость и смело возьмете на себя ответственность за свои ошибки, что положительно повлияет на ваш имидж. Ваши друзья в этом месяце будут особенно рады вам. А еще это прекрасный месяц, чтобы встретить свою настоящую любовь. Если после первой встречи вы почувствуете искру, но не будете уверены, то к концу февраля ситуация прояснится. Также звезды в вашем гороскопе способствуют успешным операциям с недвижимостью.

Лев

Вам лучше больше времени проводить в одиночестве. Так вы очистите свой разум и составите удачные планы на будущее. Звезды способствуют, в частности, небольшому отпуску. Не делайте грубых выводов и берегите себя от стресса, если вы хотите разобраться со своими проблемами эффективно. Углубляйте свою финансовую грамотность – в скором времени она вам понадобится. Во второй половине месяца внимательно прислушивайтесь к своему телу, ведь возможны проблемы со здоровьем.

Дева

Февраль для вас будет полон наслаждений. Особо приятной будет атмосфера в семье. Также для вас наступает удачное время устроиться на новую работу. Но старайтесь не проявлять чрезмерные эмоции в вопросах, которые не касаются вас лично – вы рискуете наговорить лишнего. Звезды также указывают на желание других манипулировать вами. Внимательно следите за этим и не поддавайтесь на уловки. Месяц также будет для вас чрезвычайно благоприятным для предложений бракосочетания и свадеб.

Весы

Люди, которых вы встретите в этом месяце, принесут вам радость и ощущение счастья, так чо будьте открыты для знакомств и общения. Звезды также способствуют смене работы – вы можете найти для себя отличный вариант. В любом случае откажитесь от зависти к тем, кто успешнее вас. Сосредоточьтесь на своих отношениях – они будут складываться удачно. Взаимопонимание с партнером вырастет и вы станете ближе.

Скорпион

Для вас открываются большие перспективы, в том числе на успех крупных финансовых сделок. Но остерегайтесь споров с партнерами, особенно по пустякам. Они хотя и не будут продолжаться долго, могут негативно отразиться на ваших планах. Мелкие неприятности могут случиться и в отношениях с романтичным партнером. Постарайтесь не делать из мухи слона, сохранять душевное спокойствие и несколько отложить большие общие решения. Больше времени уделяйте друзьям – отношения с ними станут для вас утешением.

Стрелец

Посвятите февраль поиску подлинных ценностей. Вкладывайте душу в работу, тогда без чрезмерных усилий вы сможете получить неожиданно большой доход. Посвящайте как можно больше времени детям, это позволит вам почувствовать себя ребенком в душе, снова научиться открываться людям. Это одновременно улучшит ваши навыки общения, которые вам понадобятся уже в скором времени. Однако избегайте вмешательства в дела других людей и внимательно относитесь к их словам, они тоже будут отвечать вам вниманием.

Козерог

Весь месяц вы будете полны энергии и станете заниматься приятными делами. Наслаждайтесь домашним уютом. Ваши финансовые проблемы наконец-то решатся. На работе побольше общайтесь со своими коллегами, особенно если вы чувствуете приближение профессионального кризиса – они помогут вам его избежать. Слушайте советы своей семьи, а с друзьями расставьте границы, чтобы не потерять вашу дружбу. Отзывайтесь на просьбы о помощи.

Водолей

Полагайтесь на своих родных, они поддержат вас во всем. К примеру, в желании изменить работу, которое может у вас возникнуть. В середине месяца вы рискуете столкнуться с неприятной критикой. Не учитывайте ее слишком сильно – ваши настоящие достижения этого месяца, наоборот, высоко оценят. Венера принесет вам новое, более удачное видение управления финансами и творческими проектами. Отношения с партнером укрепит совместное путешествие на выходные. Но путешествие не должно быть дальним.

Рыбы

Все в вашей жизни идет по плану и по накатанному пути. Наслаждайтесь этим, но не прекращайте вкладывать силы в свое дело – до конца февраля это может принести дополнительную прибыль. Также следите за соблюдением дедлайнов, если хотите сохранить размеренное течение жизни. Одиноким Рыбам звезды предвещают встречу со своей половинкой. Но с семьей при этом отношения будут достаточно напряженными – проявите мудрость и взвешенность, чтобы разрешить все конфликты полюбовно.

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