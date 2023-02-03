Полнолуние даст о себе знать: гороскоп на выходные для всех знаков

Полнолуние в феврале повлияет на каждый знак зодиака. Следует быть готовыми к неожиданным поворотам и вызовам.

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Астрологи сообщили хорошую новость – Меркурий, Марс и Уран больше не ретроградны, поэтому нужно сосредоточить все силы, чтобы с уверенностью двигаться вперед. На первый план выйдут темы сотрудничества и новых идей.

Овен

Несмотря на то, что вы смелы и готовы выходить за пределы своей зоны комфорта, в настоящее время ваше поведение относительно близких будет немного эгоистичным.

Этот период удачен для творчества, самовыражения, новых проектов и идей. Не пренебрегайте своей интуицией.

Телец

Вы столкнетесь с непреодолимым желанием освободиться от всего старого, от того, что тянуло вас вниз и не давало развиваться. Это касается и карьеры, и личной жизни.

Не идите вопреки своим принципам. Звезды не советуют провоцировать излишние конфликты. Полная Луна – период переосмысления и проверки.

Близнецы

Этот период приведет к реализации важной темы. Главную роль будет играть коммуникация – вам следует собрать всю уверенность и амбициозность, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Вы, скорее всего, обретете неожиданную ясность и радость. Говорите правду и не идите вопреки своим убеждениям.

Рак

Не стесняйтесь общаться и налаживать связи. Отказ от контроля принесет вам большую пользу. Некоторые события просто происходят, они неизбежны, независимо от того, хотите ли вы этого или нет.

В финансовых делах звезды прочат удачу и победы. Вы будете праздновать признание своих достижений.

Лев

5 февраля ожидается полная Луна во Льве, так что это ваше звездное время для новых начинаний и грандиозных планов. Готовьтесь к большим ставкам. Период будет действительно интересен.

Вы получите профессиональное признание, что автоматически изменит динамику вашего видения будущего.

Дева

Для Дев пришло время переосмысления, мечтаний, исцеления, трансформации. Вы будете стремиться к самопознанию.

У вас может не остаться иного выбора, кроме как неожиданно изменить планы. Полная Луна раскроет для вас то, что раньше было скрытым.

Весы

Кое-что пойдет не так, как вы планировали, но не следует разочаровываться. В конце концов, все к лучшему.

Стабильность по финансовым и карьерным делам может пошатнуться. Вам захочется найти поддержку у друзей и близких.

Скорпион

Вас поощряют взять на себя инициативу развивать свои таланты, навыки и способности. Вы будете разрываться между желанием достичь своих идеалов и деталями контрактного соглашения. Надо будет сделать выбор – синица в руках или журавль в небе.

В личной жизни возможны незначительные конфликты. Следует быть более терпеливым.

Стрелец

Стабильности в этот период ждать не стоит. Вам предстоит изменить установленный режим и график работы.

Звезды советуют не привязываться к потенциальному результату или идеальному сценарию. Все может измениться в мгновение ока.

Козерог

Вам нужно провести время с семьей. Может быть, не все пойдет гладко. Вас поставят перед выбором – личная свобода или семейные обязательства.

Научите других уважать ваши границы. Будьте честны и открыты, чтобы вас услышали. Ложь сможет стать причиной конфликтов.

Водолей

В период полной Луны следует четко уяснить свои обязательства и договорные соглашения. Если дали кому-то обещание – выполните его.

Вы будете чувствовать себя эмоционально нестабильно. Астрологи не исключают недоразумений с партнером.

Рыбы

Вы получите неожиданные новости или узнаете об изменении планов. Звезды советуют установить четкие границы для себя и своего покоя.

Окружающие будут нуждаться в вашей поддержке. Ваш альтруизм и участливость помогут пережить трудные времена. Однако не перегружайтесь, вам также нужны ресурсы.

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