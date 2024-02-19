Кто найдет настоящую любовь в 2024 году: ключевые даты для каждого знака

2024 предложит широкий спектр возможностей разжечь страстный огонь в сердцах. Этот период будет очень благоприятен для знакомств, встреч и романтических свиданий. Есть шанс встретить родственную душу, любовь всей жизни.

Венера, планета любви и красоты, будет иметь особое влияние на сферу отношений. Отсутствие ретроградного движения также побуждает держать сердца открытыми в течение следующих месяцев, поскольку, как правило, этот транзит не вызывает драм и разочарований. Астрологи отмечают, что в мае Юпитер, планета удачи и изобилия, войдет в знак Близнецов, создавая идеальные условия для расцвета романтики.

Овен

5 апреля – в этот период вы ощутите влияние Венеры. Смена имиджа улучшит вашу уверенность в себе. Вероятны судьбоносные знакомства и романтические свидания.

23 мая Венера соединится с философской планетой, Юпитером, в вашем втором доме ценностей и имущества, что может заставить вас стать более избирательными относительно того, с кем вы проводите время. Под этим влиянием у пустого флирта нет шансов, поскольку одинокие Овны будут искать длительные отношения.

Телец

2 мая – Плутон будет находиться в ретроградном состоянии в вашем 10-м доме карьеры и репутации. Это будет оптимальное время для медитации, ведения дневника и работы над собой. Вероятные встречи, которые перевернут вашу жизнь и принесут много счастья и романтики.

29 августа – когда Венера попадет в тригон с Плутоном в вашем 10-м доме, романтические искры могут вспыхнуть с кем-то из вашего профессионального круга.

11 октября – вы будете готовы к важным предложениям в личной жизни.

Близнецы

23 мая – Юпитер появится в секстиле с карьерным Нептуном в вашем 10-м доме репутации и публичной жизни. Этот транзит может помочь укрепить вашу уверенность в себе и поспособствовать новым знакомствам.

Всего через два дня, 25 мая, управляющий отношениями Юпитер переместится в ваш первый дом самовыражения, побуждая к проявлению всех ваших лучших качеств. Вы будете благословлены новыми отношениями в этот период, а семейные Близнецы могут направить энергию на улучшение гармонии в семье.

Рак

29 июня – Сатурн, ваша романтическая планета, станет ретроградной в вашем девятом доме философии и убеждений. Вы можете заметить, что ваши ценности изменяются в этот период. Если вы хотите больше приключений, воспользуйтесь этим периодом для новых знакомств и совместных путешествий.

3 июля – Венера войдет в тригон с Сатурном в вашем девятом доме, побуждая вас быть более честными в романтической жизни. Это прекрасное время для романтических предложений.

Лев

28 марта – вас может привлечь кто-то из профессионального круга. Убедитесь, что ваши чувства взаимны, прежде чем делать серьезное предложение.

1 сентября – вы сможете создать прочный фундамент в личной жизни благодаря влиянию Урана на ваш 10-й дом.

Дева

23 мая – ваша планета-правитель, Юпитер, образует секстиль с Нептуном. Это отличный момент для размышлений. Чего вы действительно хотите от романтических отношений и какие шаги вы можете предпринять для достижения этой мечты?

7 июля – глядя на мир сквозь розовые очки, будете вынуждены столкнуться с реальностью, поскольку станции Нептуна ретроградируют в вашем седьмом доме. Воспользуйтесь этим временем, чтобы покончить с отрицательными циклами и навсегда избавиться от токсических воздействий.

Весы

13 февраля – вам будет предложено играть более активную роль в поддержке ваших связей с другими. Этот выброс энергии может вдохновить вас наладить широкий спектр романтических связей, хотя вы должны быть осторожны, чтобы эмоционально не выгореть в процессе.

20 апреля – одинокие Весы будут вибрировать магнетической самоуверенностью, способной привлечь внимание очень влиятельной личности.

Скорпион

17 февраля – Венера, движущая сила романтических связей, соединится с вашей правящей планетой, Плутоном, зажигая страсть. Небольшая влюбленность может перерасти в одержимость, если вы не будете рационально оценивать ситуацию. С другой стороны, ваше обаяние и привлекательность для других также усилятся, что позволит вам с легкостью налаживать новые связи.

4 августа – Венера войдет в ваш 11-й дом, и это будет прекрасное время, чтобы предаться флирту. Ваш социальный календарь будет наполнен деятельностью во время этого транзита, что поможет создать много возможностей для общения.

Стрелец

29 февраля – вы можете почувствовать вдохновение изменить свое окружение. Если вы разделяете пространство со своим партнером, это будет идеальное время, чтобы сообщить о своих потребностях и предложить любые улучшения, переезды или другие изменения, которые вы хотите сделать.

8 июля – Меркурий в вашем девятом доме приключений появится в секстиле с Юпитером в вашем седьмом доме отношений. Новый роман может расцвести внезапно и очень ярко. Будьте смелы и рискните довериться незнакомцу.

Козерог

7-8 мая – Венера начнет новый цикл в вашем пятом доме творчества и удовольствия, помогая вам обновить свое мировоззрение. Если вы одиноки, это будет отличная возможность отказаться от бесполезных ожиданий и найти более положительные способы самовыражения.

5 июля – новолуние придет в ваш седьмой дом отношений, у вас будет отличный шанс переосмыслить, какого партнера вы хотите видеть рядом.

Водолей

19 марта перед вами откроется мир романтических возможностей. Одинокие Водолеи могут столкнуться с потенциальными партнерами в своих повседневных путешествиях.

28 марта – правящая внутренняя планета Венера в вашем втором доме ценностей и безопасности создаст секстиль с Ураном. Под этим влиянием ваша безопасная гавань может стать местом волнения.

Рыбы

Периоды с 25 июля по 12 августа и с 9 по 26 сентября – вам будет предоставлено дополнительное время, чтобы рассмотреть свои ближайшие связи, поскольку Меркурий, ваша планета, правящая любовью, проводит целых пять недель в вашем седьмом доме отношений вместо обычных трех. Возможно, вам придется больше работать, чтобы убедиться, что вы не потеряете себя из-за эмоциональных потребностей других. Найдите время, чтобы подумать, что вы получаете от своих близких, а не просто удовлетворять их желания.

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