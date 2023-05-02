Кто найдет искреннюю любовь: гороскоп для всех знаков на май

Май без преувеличений можно назвать самым романтичным месяцем года. Теплая погода, приятные вечера, наполненные ароматами зелени и цветов, легкий весенний ветерок – все это создает атмосферу гармонии и любви.

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По словам астрологов, последний месяц весны принесет некоторым знакам долгожданную судьбоносную встречу. Овны ощутят облегчение после травматических отношений, а Близнецы будут сомневаться в чувствах партнера.

Овен

Настало время для исцеления. Если у вас было разбито сердце, вы наконец-то почувствуете облегчение. Вы больше не желаете быть в роли жертвы и точно знаете, чего вы хотите от отношений. В мае вам помогут небольшие поездки и отдых на природе. Вы найдете поддержку, которая вам сейчас очень необходима.

Телец

Возможно, ваше восприятие любви со временем изменилось, и теперь самое важное – поддержка и взаимопонимание. Вы будете готовы избавиться от травм и наконец выбрать себя. Ваше сердце будет открыто для новых встреч и знакомств

Близнецы

Возможно, вам понадобится немного терпения, когда дело касается любви. Дело не в том, что вас не любят, просто есть много других факторов, которые вы не принимаете во внимание. Вы можете почувствовать себя брошенными и забытыми, но на самом деле это не так. Не позволяйте неуверенности и опыту влиять на ваши отношения. Попытайтесь отвлечься, заняться творчеством и вдохнуть свежего воздуха. У вашего партнера может быть просто сложный период в жизни, но он отнюдь не разлюбил вас.

Рак

В этом месяце доверьтесь своей интуиции, она должна быть проводником в ваших отношениях. Обращайте внимание на знаки предупреждения. Любимый человек нуждается в вашей любви и внимании. Качество ваших отношений может резко улучшиться, если вы попытаетесь понять тревогу партнера. Это может показаться балансировкой на краю пропасти, но она будет стоить всех усилий.

Лев

У вас есть неиспользованный резервуар чистой любви. Преодолейте конфликтные ситуации, разговаривайте с партнером, попытайтесь понять его точку зрения и глубоко проникайте в суть проблемы. Будьте искренними и открытыми. И не пытайтесь постоянно контролировать партнера. Там, где есть любовь, нет места власти и давлению. Попробуйте просто перенести ситуацию в будущее и спросите себя, будут ли ваши текущие обстоятельства иметь значение в долгосрочной перспективе.

Дева

Не следует замыкаться в себе, обвиняя партнера во всех проблемах. В этом месяце попробуйте увидеть ситуацию с разных точек зрения. Если некоторые вещи кажутся устаревшими, просто избавьтесь от них. Это касается и давних оскорблений. Не отравляйте свою жизнь лишним негативом. Держите свое сердце открытым, потому что неожиданная безумная любовь может вдруг войти в вашу жизнь.

Весы

Проявите немного большее терпение. Когда возникают недоразумения, важно помнить, что нет правильного или неправильного, есть две точки зрения, которые видят ситуацию по-разному. Уделите больше внимания здоровью и заботе о себе. Ощущение связи с самим собой также поможет вам ощутить единство с партнером. Это мощное время больших изменений, поэтому четко определите намерения.

Скорпион

Поддержка – это еще одна форма любви. Четко определите для себя, что вам нужно в отношениях и прямо скажите об этом партнеру. Возможно, ваши дальнейшие цели не совпадают. Вы можете почувствовать опустошение и боль утраты. Но помните: впереди – настоящая любовь.

Стрелец

Ваши отношения ритмичны и цикличны. Не бывает вечного медового месяца, а споры нужно научиться разрешать дипломатическим путем. Научитесь любить глубже, проявите понимание и терпение. Одинокие представители знака в мае могут встретить очень особого человека.

Козерог

Ваши отношения будут настолько гармоничны и наполнены, что май пройдет в сплошной радости. Это придаст вам уверенность и смелость, чтобы рисковать и достигать новых высот в жизни. Избавьтесь от всех тревог и переживаний. Наконец-то вы получили отношения, которых действительно заслуживаете. Имейте смелость полностью принять все, что происходит на вашем пути и займитесь воплощением любовной жизни своей мечты.

Водолей

Пора установить личные границы. Сообщите партнеру о том, что для вас недопустимо в отношениях. Избегайте чувства вины и не сдерживайте свои действия из-за страха. Сообщая людям о своих ожиданиях, вы сможете установить долгосрочные планы и перспективы. Это также шанс отсеять тех людей, чьи ценности не совпадают с вашими.

Рыбы

Поработайте собой и проявите немного терпения в этом месяце, поскольку вас вот-вот постигнут огромные прозрения. Это можно сравнить с ощущениями, будто вы потеряли опору под ногами. Но это также поможет вам понять, чего вы действительно хотите в любви.

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