Кто будет купаться в деньгах в конце мая: доходы значительно возрастут. Гороскоп

Вторая половина мая принесет некоторым знакам приятные сюрпризы. Юпитер войдет в знак Тельца, и этот благоприятный транзит ознаменует начало периода успехов и процветания.

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По словам астрологов, счастливчиками месяца станут Близнецы, Раки и Козероги. Их ждут хорошие прибыли и карьерный рост.

Близнецы

Вы тяжело и упорно работали в последнее время. Астрологи предсказывают перспективные изменения на работе. Ваши усилия наконец-то заметят, руководство оценит ваш профессионализм. Вероятно, пора рискнуть, сделать что-то грандиозное, решиться на настоящий прорыв. Щедрая премия поможет решить финансовые проблемы. В ближайшее время вы сможете приобрести вещь, о которой давно мечтали. Проявите инициативу и будьте настойчивы на работе.

Рак

Май – благоприятный для вас месяц в финансовом плане. Вы не будете жить от зарплаты до зарплаты и на всем экономить. Астрологи прогнозируют значительные финансовые поступления, которые будут идти из разных источников. Например, вам могут повысить зарплату, или инвестиции наконец-то дадут прибыль, либо вы получите наследство или ценный подарок. Следует проявить осмотрительность и не тратить все сразу. В трудные времена нужно иметь финансовую подушку, поэтому лучше отложите часть денег на потом.

Козерог

Если вы давно хотели поговорить с руководством о повышении зарплаты – наступило благоприятное время. Но не требуйте и не ставьте ультиматумов. Обратите внимание на ваш упорный труд и недавние достижения. Кроме того, астрологи предсказывают новый источник дохода. Вы можете получить гораздо большую прибыль, чем ожидалось.

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