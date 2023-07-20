Козерогам – выгоду, а Овнам – развлечения: что обещает гороскоп на август всем знакам

Нынешний август начнется с полнолуния в Водолее, что позволит разорвать связи с прошлым. А 13 числа Венера окажется вместе с Солнцем во Льве, что дарит большие шансы на самовыражение, любовь и творчество. Оппозиция Марс-Нептун 22 августа заставит лопнуть много пузырей. Мы будем склонны реагировать слишком эмоционально, в том числе злиться на себя. Целебным занятием станет творчество.

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Но уже 23 августа Меркурий начнет свое ретроградное движение в Деве, затягивая нас в прошлое, заставляя преодолеть все, что нужно завершить, прежде чем двигаться в будущее. Астрологи разобрались, как это повлияет на представителей всех знаков зодиака. И вот их гороскоп на август 2023 года.

Овен

Август принесет вам немало веселья. Это станет значительным облегчением после сложного периода в недавнем прошлом. Акцент по-прежнему делайте на вашей личной жизни, на обязательствах и обязанностях. Особенно много внимания уделяйте детям. Космический климат будет более благоприятным, чем обычно для решения некоторых сложных и забуксовавших вопросов.

Телец

С философской точки зрения в настоящее время ваши поиски вбращаются вокруг попыток найти для себя место в мире, которое станет вашим домом. Место, где вы будете чувствовать свое подлинное "я" и четко видеть свои возможности и цели. Это понятие дома широкое и включает, в частности, людей, которые полностью вам сочувствуют, а вы разделяете их цели и идеалы. И в августе вы можете наконец-то найти это место. Так что же не прекращайте искать.

Близнецы

Вы долго думали о компромиссах, на которые готовы пойти, а чем не можете пожертвовать ни в коем случае. Очевидно, что важными для вас останутся финансовые вопросы и поддержка в этой сфере от других людей. Однако попытайтесь максимально опираться на собственные ресурсы. Это будет лучше для вас. Возможно, ради этого придется рискнуть, но космос будет на вашей стороне.

Рак

Вы стремитесь отдавать свои силы на помощь другим, но учитывайте объем собственных ресурсов. Оказавшись в ситуации, где у вас нет выбора, вы можете почувствовать облегчение, ведь у вас отпадет необходимость все обдумывать и вы сможете сосредоточиться на других важных делах. Одно можно сказать наверняка – ограничение себя в общении не пойдет вам на пользу. Многие вещей накопилось, которые вам скоро придется обсудить. Проявляйте терпение и понимание.

Лев

Ваш сезон означает, что месяц будет в целом легче и счастливее. Вы неплохо проведете время и хорошо продвинетесь в своих делах. Но вас может беспокоить чувство одиночества. В частности из-за того, что ваши ближайшие отношения часто сбивают с толку и вводят в заблуждение. Будьте благодарны за маленькие радости, когда речь идет о помощи и поддержке. Тренируйте самостоятельность и не поддавайтесь на чужие представления о вас.

Дева

Тенденции, влияющие на ваши отношения, сильны, мощны и их нельзя игнорировать. Они могут сказаться и на семейных, рабочих, и романтических связях. Девам, которые сейчас устанавливают более тесную связь с романтическим партнером, может представиться возможность продвинуться в них вперед. Только не впадайте в излишнюю драму. Одиноким представителям знака звезды обещают перспективное знакомство.

Весы

Посвятите август продумыванию долгосрочных целей. Вы готовы к большой покупке или значительным обязательствам? Выходить за рамки или оставаться в пределах имеющихся ресурсов? Вам нужно будет задать себе серьезные вопросы и принять серьезные решения. Будьте осторожны насчет того, чем вы делитесь с другими. Следите за своей производительностью. И начинайте уже продумывать планы на следующий год. Тщательно обдумывайте каждое решение, особенно, если оно касается финансов.

Скорпион

Основная активность в вашей жизни в этом августе будет происходить глубоко внутри. Люди будут хотеть от вас общения, но вы серьезно сосредоточитесь на своих внутренних переживаниях. Уже скоро из вашей жизни начнет исчезать все, что отжило свое. Поначалу это может показаться тревожным и огорчать. Однако это ваш шанс стремительно рвануть вперед и окружить себя людьми и вещами, которые подходят вам гораздо больше.

Стрелец

Вы в целом довольны своей жизнью, но даже любимые занятия не доставляют вам столько радости, как раньше. Учеба дается труднее, путешествия утомляют, общение истощает. Вы должны помнить, что эти чувства, какими бы они ни были неприятными, является лишь преходящей фазой, и вы очень скоро увидите и испытаете новое счастье.

Козерог

Вы можете извлечь выгоду из карьеры, одновременно налаживая свои домашние и семейные дела. На работе вам понадобится повышенный уровень дисциплины и верность своим целям. В личном вы наконец-то сможете позволить себе улучшение, о котором давно мечтали – переезд или обновление дома. Просто не обращайте внимания на мелкие проблемы и получайте радость от продвижения вперед к своей цели.

Водолей

Август – ваш месяц любви. Это не гарантирует успеха, но дает вам возможность разобраться в долгосрочных проблемах и избавиться от некоторых демонов. Независимо от вашего статуса, вы почувствуете, что он доставляет вам радость. Помогут новые осознания, которые подтолкнут к сильному изменению вашего мировоззрения. В конце месяца ожидайте значительного прозрения.

Рыбы

Работа и отношения – это ваши две главные заботы сейчас. Обе сферы будут исполнены радости и любви. В начале августа все будет выглядеть легко и беззаботно, а ближе к концу месяца станет более глубоким и значимым. Не берите на себя слишком много обязанностей, чтобы не перегрузить себя – для вас существует значительный риск выгорания.

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