Козерог должен следить за чувствами, а Рыбам предстоит тяжелый период: гороскоп до 24 октября

На этой неделе на некоторые знаки зодиака ждут проблемы и препятствия, которые могут мешать на пути к достижению целей. Не стоит паниковать, если не можете найти выход из ситуации самостоятельно, обратитесь к семье или друзьям.

Астрологи составили гороскоп до 24 октября, который поможет во всем разобраться. Не принимайте поспешных решений, потому что они могут негативно отразиться на вашем будущем.

Весы

Возможно, вы сейчас переживаете трудный период на работе, чтобы удержать власть у себя в руках. Не поддавайтесь сильным эмоциям, чтобы не совершить ошибок, о которых будете сожалеть в будущем. Не позволяйте страху быть единственной мотивирующей силой в вашей жизни.

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Скорпион

Скорпионы пережили трудный период и им тяжело доверять своим чувствам. Не закрывайтесь в себе и впустите в жизнь новые возможности, чтобы двигаться дальше. Наслаждайтесь каждым моментом, а не обращайте внимание только на плохое.

Стрелец

У вас много возможностей изменить свой путь в жизни. Прислушайтесь к своему сердцу и определите, чего вы хотите, составьте план и идите к своей мечте. Подумайте, от чего вы можете отказаться, чтобы не навредить своему развитию.

Козерог

Пройти через трудный период, в котором вы оказались, не легко, но соберитесь с силами и не позволяйте страху управлять вами. Побудьте наедине, чтобы разобраться со своими чувствами. Вы можете чувствовать тревогу, но это не значит, что вы двигаетесь не в том направлении.

Водолей

Вы хотите быстро решить все проблемы, подробно не разобравшись, почему они возникли. Важно все обдумать и найти такое решение, что не приведет к повторному появлению помех в будущем. Отпустите наконец ту боль, которую чувствуете, и двигайтесь с новыми силами вперед.

Рыбы

Рыбы переживают сейчас сложные времена. Прислушайтесь к своей интуиции, чтобы найти правильный выход из ситуации. Важно доверять себе и не бояться выходить из зоны комфорта, чтобы исследовать что-то новое.

Овен

Если вы заблудились или чувствуете тревогу, то не нужно сразу впадать в панику. Это не значит, что выбрали неправильный путь. Подробно все обдумайте и разберитесь в себе, чтобы определить, чего вы хотите. Не будьте суровым критиком для себя.

Телец

Сезон затемнений наносит вред вашему эмоциональному состоянию. Вы не знаете, что делать и как себя вести. Но это не значит, что нужно закрыться от других, позвольте уязвимости существовать рядом с вашей силой.

Близнецы

Сейчас вы находитесь в очень интересной фазе, когда все меняется, и ваше представление о том, чего вы хотите приобретать новые формы. Позвольте себе плыть по течению и наблюдайте приятные изменения в жизни.

Рак

Вы наполнены разными эмоциями, которые не можете контролировать. Позвольте сердцу выбрать правильный путь на этой неделе. Не разрешайте мелким спорам или негативным событиям сбить вас с курса.

Лев

Чувство уязвимости кажется вам ловушкой, но это время, чтобы испытать свои силы и изменить что-нибудь в себе. Поверьте в себя и вместо того, чтобы избежать проблем, имейте терпение и мудрость, чтобы разобраться во всем. Выйдите из своей зоны комфорта, чтобы исследовать неизвестное.

Дева

Когда вы перенапряжены или истощены, это ощущается во всех сферах жизни. На этой неделе уделите себе время, чтобы восстановить жизненные силы и наполниться энергией. Замедлите темп и пересмотрите распорядок дня.

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