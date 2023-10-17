Кого ждет сюрприз из прошлого: гороскоп для трех знаков зодиака на неделю

С 16 по 22 октября всех знаков зодиака ждет сюрприз из прошлого, который изменит их жизнь, но Овен, Телец и Козерог получат самый ценный урок. Энергия на этой неделе принесет необходимое исцеление и эмоциональное облегчение.

Откройте свои настоящие чувства и покажите, на что вы способны. Астрологи составили недельный гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Овен

Овны получат предложение от друзей из прошлого, с которыми они уже не общаются. Это приятно удивит вас и напомнит о приятных моментах и событиях, связанных с этими людьми. Доверьтесь своим эмоциям и чувствам, это поможет увидеть настоящие возможности для решения проблем.

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Обратите внимание на свое эмоциональное состояние. Возможно, вам нужно помедитировать или провести вечер наедине, чтобы все обдумать. Спокойное и искреннее общение с друзьями или близкими наполнит вас гармонией и приятными эмоциями.

Телец

На этой неделе Тельцов ждет отдых от болезненных тем и трудностей. Звезды на вашей стороне. Все, что вам нужно, это загадать желание и Вселенная создаст все условия, чтобы оно как можно быстрее сбылось. Пора сосредоточиться на важных целях и составить план, чтобы воплотить это в жизнь.

Ретроградный Юпитер в Тельце напомнит вам о незавершенных делах из прошлого. Доведите дело до конца, чтобы не тратить силы и энергию на это в будущем. Не откладывайте важное на потом.

Козерог

Энергия этой недели наполнит вас новыми силами. Если вы упорно трудились, то сможете пожинать плоды своего труда. Некоторые неудачи из прошлого могут настигнуть вас, поэтому направьте всю энергию на их решение. Но не забывайте о семье, уделяйте им время и оставайтесь сосредоточенными на важных вещах.

Наслаждайтесь приятными событиями, личными победами и не обращайте внимания на людей, которые вам завидуют.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп до 22 октября для всех знаков, где рассказывал, кого ждет настоящая романтика.

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