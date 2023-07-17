Космос готовит серьезные изменения нескольким знакам: кто в списке. Гороскоп

Новолуние в знаке Рака открывает эту неделю. Это перезагрузит нашу энергию и откроет новые возможности.

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Июль будет спонтанным и наполнен неожиданными событиями. Астрологи составили гороскоп, который поможет в этом разобраться.

Овен

Вспомните события, которые произошли несколько месяцев назад, теперь вы по-настоящему можете освободиться от них и сделать шаг вперед. Вы следуете за своей мечтой, несмотря на то, есть ли у вас план или нет. Дайте Вселенной знать чего вы хотите и она обязательно поможет вам в этом.

Телец

На этой неделе перед вами откроются огромные возможности, не упустите их. Уделите время себе и подумайте, чего вы хотите добиться в течение следующей недели. Возможно, скоро вам предложат выгодную сделку, которая положительно повлияет на ваше будущее.

Близнецы

Вам может повезти на шоппинге. Близнецы найдут полезные вещи по низким ценам. На этой неделе не отказывайтесь от покупок и желаний. Вы сможете достичь новых высот на работе и улучшить отношения с партнером.

Рак

Это может быть одна из лучших недель июля. Уделите время познанию себя, медитируйте, и займитесь собой в духовном и физическом смысле. Запишитесь на массаж, поплавайте в бассейне и наполнитесь силами и энергией.

Лев

Львов ожидают важные события на этой неделе. Вы можете видеть интересные сны, которые следует запомнить. У вас могут появиться экстрасенсорные способности. Львы, возможно, откроют окно в свое будущее.

Дева

Друзья могут часто обращаться к вам за помощью и приглашать на различные социальные мероприятия. Возможно, вы посетите свадьбу или день рождения, что позволит вам оказаться в окружении людей, которых вы давно не видели. Эта неделя будет полна роста и новых впечатлений.

Весы

Вы имеете безудержную силу, которую следует направить на новые достижения. Весы, возможно, не часто следят за новостями в мире, но сейчас вы изрядно ими увлеклись. Вы поражены происходящим. Уделите время себе, медитируйте, чтобы унять свои эмоции.

Скорпион

Вы можете погрузиться в философские размышления и углубиться в болезненные темы. Эта неделя может стать для вас переломной. Интенсивные дискуссии о жизни и мире подталкивают вас к переосмыслению своего образа существования.

Стрелец

На этой неделе вы углубитесь в свое прошлое. Возможно, вам приснится человек, с которым вы давно разорвали отношения, или что-нибудь напомнит вам о нем. По всей вероятности, этот человек тоже упоминает о вас. Вы все равно чем-то связаны.

Козерог

Возможно, вы получите приглашение на встречу выпускников или бывший коллега захочет восстановить с вами связь. Козерог может встретить человека, которого не захочет терять. Он положительно отразится на вашем будущем.

Водолей

Этот знак может вернуться к старым привычкам. Например, вы можете снова начать медитировать, заниматься йогой или гулять по утрам, когда восходит солнце. Водолей может снова завести дневник, чтобы записывать все свои чувства и события.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут ощущать ностальгию. Возможно, вы посмотрите старые фотографии, или ваша семья напомнит о старых временах. Вы можете поиграть в игру, в которую не играли с детства. Приятные воспоминания улучшат ваше состояние.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на июль, где рассказывал о неожиданных встречах, переезде и деньгах с неба для некоторых знаков зодиака.

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