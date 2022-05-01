'Коридор затмений' перевернет жизнь шести знаков зодиака: астрологи сказали, кого ждет счастье, а кого – беда

"Коридор затмений", который начался 30 апреля 2022 года, окажет существенное влияние на жизнь некоторых знаков зодиака. Если одним звезды сулят большую удачу и успех во всех делах, то другим придется бороться с финансовыми трудностями.

По словам астрологов, особый период будет длиться до 16 мая, когда состоится полное лунное затмение. Считается, что это время обладает особой силой, ведь люди могут избавиться от негатива и кардинально изменить свою жизнь, если прислушаются к знакам судьбы.

Удача ждет Овнов, Козерогов, Рыб и Раков – им будет везти во всех финансовых вопросах. Уроженцы знаков могут получить крупную сумму денег сразу или заключить выгодный контракт, которой принесет доход в будущем. Дела у них будут идти отлично, поэтому они могут смело рисковать и начинать новые проекты.

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Неприятности "коридор затмений" сулит двум знакам зодиака – Весам и Близнецам. Они сполна испытают на себе проблемы с деньгами и могут даже влезть в долги. Лучше всего для них не впадать в отчаяние и не принимать кардинальных решений, а переждать плохой период.

Скорпионы и Стрельцы, которые любят путешествовать, могут столкнуться с неожиданными препятствиями, из-за которых поездку придется отложить. Овнам нужно быть крайне внимательными при принятии решений, есть больший риск совершить роковую ошибку, о которой потом придется очень жалеть.

Водолеям и Рыбам звезды сулят большие перемены в личной жизни до 16 мая, но им стоит быть бдительными, ведь изменения могут оказаться неблагоприятными. Есть вероятность больших ссор и конфликтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости будут им очень дорого стоить.

Кроме того, астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.