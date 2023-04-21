Конкурентная борьба или любовные приключения: гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака

Овнов ждет конкурентная борьба, им придется отстаивать свою точку зрения. Весов – большие страсти.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Намечается конкурентная борьба, причем на очень высоком уровне, когда напряжение будет достаточно значительным, также вы можете ввязаться в противостояние с людьми из высоких кабинетов, с которыми вообще лучше не иметь никаких дел.

Телец

Этот непростой день будет заполнен тяжелым трудом, который вдруг сыпется на вас с разных сторон, хотя вы пытались максимально освободить время для собственных дел. Но приходится полностью погружаться в производственную сферу.

Близнецы

Над вами сейчас нависает большое количество различных обязательств, так что вы целый день будете работать над тем, что когда-то кому-то пообещали. Поэтому вся пятница будет фактически отдана другим людям, когда вы исполняете чужие прихоти.

Рак

Вам сегодня не нужны лишние контакты, у вас есть желание спрятаться подальше от суеты и провести время в максимальном кайфе, общаться с детьми и животными, творить, вспоминать приятные вещи, гулять на природе.

Лев

Не пытайтесь сегодня ставить рекорды по скорости, как бы ни спешили, и как бы вас ни подгоняли. Ведь чем спокойнее вы будете, чем взвешеннее будут ваши шаги и решения, тем быстрее вам удается решить все свои задачи.

Дева

Можете сегодня попасть в неприятную ситуацию, когда будете ломать голову над тем, что ваше окружение подразумевало, возможно, неправильно будете трактовать услышанное, и от этого возникает определенное недоразумение.

Весы

Любовные приключения сегодня могут быть особенно увлекательными, когда страсти будут бурлить с удвоенной силой. И не важно, то ли вы влюбляетесь, то ли в вас влюбляются, главное, что вы сейчас находитесь на эмоциональном пике.

Скорпион

Вы можете перенести все важные дела на потом, а сегодня посвятить день размышлениям и анализу, фантазированию и планированию. В конце концов, отправляйтесь в свое подсознание, чтобы понять, чего же вам действительно больше всего нужно.

Стрелец

Физически сегодня может быть непросто, потому что появляется немало разнообразной работы, в том числе достаточно тяжелой, как собственной, так и чужой, которую вам пришлось взять на себя. Лучший вариант – распределить эту нагрузку на несколько дней.

Козерог

Отправляйтесь сегодня на поиски чего-то нового, потому что вам уже надоело сидеть на одном месте и заниматься одними и теми же делами. К примеру, вас может заинтересовать какое-нибудь обучение или новые впечатления, знакомства.

Водолей

Будет отличный случай собрать сегодня хороших людей вокруг и провести вместе некоторое время. И неважно, будет ли это какая-нибудь деловая конференция или развлекательная программа, главное, что вы хорошо понимаете друг друга.

Рыбы

Сегодня вы несколько задумчивы, можно даже сказать, что заторможены, хотя на самом деле вы очень сосредоточены над решением важных внутренних вопросов. В конце концов, вы имеете право в последний рабочий день недели немного сбавить обороты.

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