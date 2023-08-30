Кого ждет любовь с первого взгляда: гороскоп до конца недели

Гороскоп Таро поможет найти ответы на важные вопросы. Это отличный способ взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и получить дельные советы.

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Астрологи составляют гороскоп Таро, чтобы лучше понимать взаимодействие небесных транзитов недели с предсказаниями карт. В период с 30 августа по 3 сентября некоторые знаки могут встретить настоящую любовь, поэтому не следует отказываться от вечеринок, встреч и приглашений.

Овен

Карта Таро: Семерка пентаклей

Не сдавайтесь! Ваша карта этой недели, Семерка пентаклей, напоминает, что не всегда все удается достичь сразу. Вы упорно трудились над важным проектом, но еще не получили вознаграждения. Не сомневайтесь в успехе и верьте в свои силы. Это была непростая задача, так что гордитесь усилиями, которые вы уже приложили. В скором времени ситуация наладится.

Телец

Карта Таро: Двойка мечей

Двойка мечей указывает на то, что в это время вы можете ощущать приступ нерешительности. Важно не откладывать решение важных вопросов. Ситуация сама по себе не исчезнет, и чем раньше вы возьмете на себя ответственность и примете решение – тем лучше. Бездействие приведет к серьезным проблемам.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка кубков

Вы живете в плену сожалений и разочарований. Хотя боль, которую вы чувствуете, очень реальна и ее не следует преуменьшать, нельзя навсегда оставаться в этом режиме. В последнее время вы постоянно сосредотачиваетесь на неудачах и ошибках, поэтому не можете увидеть позитивные перспективы, появившиеся на горизонте.

Рак

Карта Таро: Шестерка мечей

Наступает неделя исцеления. Вы наконец-то отпустите прошлое, что не давало вам двигаться вперед. Шестерка мечей служит напоминанием: да, будет тяжело и сложно, но у вас нет другого выбора, кроме как выбрать путь исцеления. Пора отпустить эти отношения раз и навсегда.

Лев

Карта Таро: Влюбленные

Придется принимать важное решение и делать судьбоносный выбор. Это будет для вас нравственной дилеммой. Карта "Влюбленные" означает необходимость развить большую ясность по отношению к вашим ценностям и убеждениям, прежде чем определить, как действовать дальше. Оставайтесь верными себе – и вы не ошибетесь.

Дева

Карта Таро: Двойка жезлов

Двойка жезлов – в определенной степени карта иллюзий. Она призывает вас посвятить время настоящему и не строить воздушные замки. Конечно, планировать будущее нужно, но стоит понять, что некоторые события от нас не зависят. Перед этим откроется много возможностей, но сейчас не время действовать по импульсу или инстинкту.

Весы

Карта Таро: Тройка мечей

Вероятно, вы столкнулись с изменой и сейчас чувствуете душевную боль. Карта побуждает проявить упорство и контролировать свои эмоции, чтобы двигаться вперед и не терять опоры. Страдания временны, вам следует встать на путь исцеления.

Скорпион

Карта Таро: Четверка жезлов

Пора праздновать! Вы уже приложили большие усилия для достижения своих целей. Сейчас вам следует сделать паузу и просто оценить все, чего вы достигли в данный момент. Делегируйте обязанности на работе и проводите больше времени с семьей.

Стрелец

Карта Таро: Семка мечей

Семерка мечей указывает, что, возможно, вы пытаетесь избежать некой ситуации. Вы чувствуете страх и неуверенность. Однако не стоит прятаться от проблем. Вы сможете справиться со всеми трудностями.

Козерог

Карта Таро: Королева кубков

Королева кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботу. Не отказывайте в помощи тем, кто обратится к вам с какой-либо просьбой. Однако лучше оставаться эмоционально отстраненными и решать проблемы с холодным умом.

Водолей

Карта Таро: Семерка жезлов

На этой неделе Семерка жезлов призывает вас стоять на своем. Вы ощущаете определенное противодействия или препятствия в жизни. Вам захочется сдаться и отступить, но вы сможете преодолеть все проблемы, если будете отстаивать свои ценности.

Рыбы

Карта Таро: Императрица

Для вас эта неделя будет очень благоприятной и насыщенной. Легко попасть в безумный темп повседневной жизни, но в первые дни сентября лучше остановиться, замедлить темп и прислушаться к своим чувствам.

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