Кому захочется вернуться к бывшим: любовный гороскоп на апрель

В апреле любовь буквально летает в воздухе и может произойти что угодно. Возможно к вам вернется давно забытая любовь, а возможно придется блокировать слишком навязчивого поклонника. Наиболее бурные события начнутся ближе к концу месяца, когда произойдет солнечное затмение и начнется период ретроградного Меркурия.

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Как рассказали астрологи, с самого начала апреля наступает время разговоров о любви. Также это удачный месяц, чтобы посмотреть на свои отношения свежим взглядом и понять, стоят ли они того, чтобы за них держаться. Узнайте, что предвещают в любовной жизни звезды именно вашему знаку.

Овен

Чувство уверенности в себе и личной жизни будет вашим главным приоритетом. Подумайте о том, что вы ищете в партнере и отношениях и не торопитесь излагать свои выводы партнеру, не подумав. Возможно, вам действительно пора двигаться дальше. Затмение принесет вам необходимость сосредоточиться на себе. Это ваш год, поэтому максимально используйте его, ставя себя во главу угла – даже в любви. Как только Меркурий войдет в ретроградную стадию 21 апреля, вы будете готовы к разговорам на эту тему.

Телец

Вы открыты для желаний партнера и новых впечатлений в отношениях. Подумайте о том, как большое количество знакомств влияет на вашу повседневную жизнь. Сосредоточьтесь на поиске баланса, создавая разумные границы для себя и своей личной жизни, чтобы романтика могла улучшить ваш образ жизни, а не разрушить его. Подходите к партнеру и общению с ним без предубеждений. Затмение и ретроградный Меркурий могут принести вам определенные проблемы.

Близнецы

Весь апрель вы будете думать о любви. Не спешите, обдумайте все – возможно, вам пора полностью посвятить себя кому-то особенному, а может, пора наконец отпустить все и двигаться вперед в поисках новой любви. С 11 апреля в ваш знак входит Венера, она даст вам желание большей безмятежности в отношениях. Если вы в паре, этот транзит вдохнет в ваше общение с партнером новую жизнь. Исследуйте вместе свои фантазии, особенно благоприятное для этого время после солнечного затмения.

Рак

Поделитесь фантазиями со своей любовью. Открывайтесь неспешно, но глубоко, со всей отдачей. Возможно, вам захочется перевести какие-то ваши дружеские отношения во что-то более значимое и романтичное. Вы можете почувствовать особую мотивацию двигаться вперед, поскольку ваше желание построить совместную жизнь с кем-то усилится во время полнолуния 6 апреля. Затмение 20 апреля положит начало судьбоносному, но непредсказуемому циклу, который может принести множество возможностей в любви и обернуться неожиданным началом отношений. Примите то, что принесет вам судьба, как есть. Но будьте готовы, что ретроградный Меркурий принесет вам некоторые проблемы. Некоторые друзья и бывшие возлюбленные попытаются вернуться в вашу жизнь. Хорошо подумайте, чью любовь вы хотите принять.

Лев

Для вас настает время определиться – увидьте человека, с которым хотите начать роман, или направление, в котором хотите двигаться с партнером. Во время полнолуния 6 апреля вы будете готовы к разговору о том, чего вы хотите от отношений. Это возможно, в том числе, и их полный разрыв. Но это тоже хорошее время для компромиссов. Время для резких перемен наступит в середине месяца – устраивайте уникальные креативные свидания, отправляйтесь в совместное путешествие, расширяйте свои взгляды на любовь. Просто откройте свое сердце.

Дева

Для вас пора определяться. Причем лучше не тянуть, даже если вы боитесь глубоко влюбиться или потерять что-то. Напротив, это хороший момент, чтобы отпустить безответные отношения и начать двигаться вперед. Солнечное затмение принесет вам новую, неожиданную страницу в истории вашей интимности. Откройтесь своему любовнику и найдите силу через демонстрацию уязвимости. К счастью, вы почувствуете мотивацию к этому новому интимному путешествию. Но постарайтесь закрыть все незакрытые истории до того, как Меркурий станет ретроградным 21 апреля.

Весы

Откройтесь со своим партнером друг другу по-новому и узнайте о себе многое ранее неизвестного. Вам может быть страшно впускать кого-нибудь в самые глубокие тайны своей души, но вы не можете прятаться вечно, если хотите подлинной близости. Но не пренебрегайте своими личными границами. Солнечное затмение станет для вас началом 6-месячного путешествия к большей независимости в личной жизни. Вы можете чувствовать себя готовым проявить себя, не полагаясь на других, или создать лучшие отношения без крепких привязок. Но начало этого пути может быть достаточно неровным из-за ретроградного Меркурия.

Скорпион

Приготовьтесь к переменам в личной жизни. Вы можете почувствовать себя более открыто к разговорам о своих ожиданиях и границах. Как только вы почувствуете, что нашли мир со своим желанием, начинайте говорить с партнером – разговор будет очень легким. Высказывайтесь понятно и кратко, без путаницы. Солнечное затмение может принести вам ощущение, что вы стоите на пороге чего-нибудь нового. Это действительно может быть так, но приготовьтесь к неожиданностям на пути. Ретроградный Меркурий может принести к вашему порогу кого-нибудь из бывших или чувство неуверенности в нынешних отношениях. Не принимайте внезапных решений, о которых вы можете пожалеть.

Стрелец

Вы можете почувствовать большое желание влюбиться или сделать свои отношения глубже. Решитесь, и скоро будете удивляться, как жили без этого раньше. Разговаривайте с теми, кто вам нравится, или со своим партнером, чтобы увидеть, находитесь ли вы на одной волне. Затмение принесет вам новые и неожиданные возможности в отношениях – вы будете готовы к этим изменениям. Ретроградный Меркурий заставит вас чувствовать себя несколько нестабильно. Приготовьтесь к несколько комичным неудачам, правильное отношение к ним может только укрепить ваши отношения.

Козерог

Забудьте о своей серьезности, пришло время яркой сексуальности. Обратите внимание на свою чувственность и любовную жизнь. Свидания в апреле должны быть веселее и интереснее, чем всегда. Вам, возможно, даже захочется связать свою жизнь с кем-то особенным. Сохраняйте хорошее настроение, когда будете разглядывать новую любовь среди знакомых или поощрять своего партнера попробовать что-то новое в середине месяца. Пусть романтики в вашей жизни станет больше. Но постарайтесь не забегать вперед и не прибегать к радикальным экспериментам, поскольку это может вызвать стресс.

Водолей

Выйдите из своей зоны комфорта. Испытайте себя, чтобы рассказать о своем желании отношений и о том, во что это может вылиться. Полнолуние 6 апреля станет для этого лучшим временем. Уже через несколько дней вам повезет. Сосредоточьтесь на построении отношений, основанных на общих интересах. С затмения для вас и вашего любовного интереса или партнера начнется период определения будущего через откровенное общение. Но не старайтесь много говорить – старайтесь быть лучшим слушателем. До конца апреля ждите некоторых изменений в вашем взгляде на то, что для вас означают дом и семья.

Рыбы

Откройтесь для общения и вам откроется немало интересного. Сначала вам может показаться, что вы не очень заинтересованы в разговорах и у вас не получается ничего путного, но впоследствии вы начнете погружаться в запретные темы или глубокие вопросы. Вы много нового узнаете о близости и сможете разделить ее с кем-то действительно особенным. Солнечное затмение побуждает вас взять на себя ответственность за свои ценности, особенно, если вы ищете больше средств безопасности и стабильности в своей личной жизни. Начните с партнером более серьезно относиться к финансовым вопросам и укрепите свое положение. Однако постарайтесь преодолеть какие-либо первоначальные недоразумения, которые могут возникнуть во время ретроградного Меркурия.

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